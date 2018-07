Resultados del Mundial Rusia 2018 | Últimas noticias EN VIVO

11:30 a.m. Antoine Griezmann fue elegido el mejor jugador del partido.

🗣 🏆🇫🇷 @Budweiser #ManoftheMatch @AntoGriezmann discusses a huge victory for @FrenchTeam in their #WorldCup quest! pic.twitter.com/i7XRGsYsEA

11:00 a.m. ¡Francia clasificó a semifinales del Mundial Rusia 2018!

10:00 a.m. Al termino de la primera parte Francia vence a Uruguay por la mínima diferencia.

A great header from @raphaelvarane gives #FRA the lead at half-time! #URUFRA 0-1#WorldCup pic.twitter.com/4uCT63CjCc