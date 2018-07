Edwin Oviedo dijo que Ricardo Gareca es prioridad y no hay 'Plan B' [VIDEO]

La renovación de Ricardo Gareca es un tema que tiene en vilo a todos los fieles seguidores de la selección peruana. Ante esto, el presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), Edwin Oviedo, dio una entrevista al programa Sigrid.pe del diario La República para aclarar el panorama de esta situación.

Oviedo ha recalcado que renovar el vínculo de Ricardo Gareca con la selección peruana no pasa por un tema de dinero y que no existe ningún conflicto con el estratega argentino de 60 años.

“Tengo que aclarar que su renovación no pasa por un tema de dinero. Es un factor, sí, pero no es lo principal, porque si fuera por una cuestión económica él podría dirigir a equipos que están en Arabia, por ejemplo. Él me contó que siempre se toma un tiempo para descansar y analizar las cosas antes de tomar una decisión. Se tomará 30 días para pensarlo”, dijo.

“No existe ninguna mala relación con el profesor Ricardo Gareca. Creo que hay personas que quieren dividirnos y no sé por qué salen a confundir a la gente. Hemos formado un equipo ganador y hay que buscar la forma de retenerlos", agregó

Cuando Edwin Oviedo fue consultado si hay un plan B en caso de que Ricardo Gareca acepte otra propuesta, el exmandamás del Juan Aurich aclaró que el 'Tigre' es la prioridad.

"En la Federación Peruana de Fútbol hemos decidido tener sola una opción, que es Ricardo Gareca. No vamos a hablar con nadie porque él es nuestra prioridad y le ha dado una fortaleza al fútbol peruano", señaló.

Sobre la renovación de los contratos de Juan Carlos Oblitas y Antonio García Pye, el presidente de la FPF manifestó lo siguiente: “El contrato de ambos vence en diciembre de este año y es un hecho que hablaremos con todo el equipo para renovar su vínculo. Oblitas llegó a la selección por pedido mío. Han hecho un trabajo espectacular y cómo no seguir con ellos”.