Cristiano Ronaldo: “La Juventus siempre me gustó desde niño” | VIDEO

El día de ayer el programa ‘Jugones’ dio por conocido que el portugués Cristiano Ronaldo había dejado en Real Madrid para fichar por la Juventus de Italia. La noticia sorprendió a muchos a pesar que ya se sabía semanas antes de una posible falta de acuerdo con Florentino Pérez.

La elección del club italiano no habría sido una difícil decisión para el delantero de 33 años quien tres meses antes manifestó su preferencia por ‘La Juve’ desde que era niño.

“La Juventus es un lugar donde están grandes futbolistas. Para mí es un momento ‘top’. Estoy muy feliz, muy emocionado porque ‘La Juve’ siempre fue un club que me gustó desde niño. Tengo que agradecer a todos los italianos que estuvieron presentes en el estadio y me aplaudieron porque me dejan buenas memorias en el corazón. Pues ‘grazie’ (gracias en italiano)”, dijo en aquella oportunidad Cristiano Ronaldo.

Estas declaraciones las hizo en abril pasado cuando el Real Madrid se enfrentó a la ‘Vieja Señora’ en el partido de ida por los cuartos de final de la Champions League. En aquella oportunidad, el actual ganador del Balón de Oro anotó un gol de ‘chilena’ en el 3-0 con el que los madridistas se impusieron.

Según la información de ‘Jugones’, el club de propiedad de Florentino Pérez habría aceptado vender al portugués nada menos que por 100 millones euros. Entre los motivos que se barajan para la decisión de Ronaldo están sus aparentes diferencias con Pérez, el cariño que la afición italiana siente por él y hecho que ‘CR7’ siente que ya cumplió su etapa en el Santiago Bernabéu.