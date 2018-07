Ruggeri planea “secuestrar” a Ricardo Gareca para que sea DT de Argentina [VIDEO]

Luego de que la selección argentina quedará eliminada del Mundial de Rusia 2018, muchos nombres de entrenadores se han barajado para reemplazar a Jorge Sampaoli. A pesar de que aún no se ha confirmado la salida del nacido en Casilda, hay rumores de que en la Asociación de Fútbol Argentino (AFA) se ilusionan con la llegada de Ricardo Gareca o Pep Guardiola.

Ante estas propuestas, Oscar Ruggeri (campeón del mundo con Argentina en México ‘86) manifestó su fastidio sobre la posible llegada del extécnico del FC Barcelona. "Por los nombres que escuché, me voy", comenzó diciendo el ‘Cabezón’ levantándose de silla.

"¡No, me voy! ¡No quiero, no quiero! No, que Guardiola dirija España. ¿Por qué no dirige España? Tenemos técnicos, ¿El Cholo qué es? ¿Es peor que Guardiola? ¿Gallardo es malo?", preguntó Ruggeri con efusividad a sus compañeros del programa “90 minutos” de Fox Sports.

El exdefensor le recomendó al Pep Guardiola que vaya a dirigir a la selección española y, en el lugar del estratega catalán, prefiere poner a Ricardo Gareca, quien es su amigo personal.

"Si el ‘Cholo’ (Simeone) no va, si Gallardo no va, a Gareca lo voy a buscar yo, lo secuestro de la casa y lo tiro adentro de Ezeiza. Me quedo en la puerta y no lo dejo salir. Es más, yo soy el custodia y no sale de ahí adentro", aseveró Oscar Ruggeri en el mencionado programa de Fox Sports.