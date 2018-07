Padre de Higuaín criticó a Sampaoli por no hacer jugar a su hijo ante Francia

Jorge Higuaín, padre del delantero Gonzalo "Pipita" Higuaín, manifestó sus cuestionamientos contra el entrenador de la selección argentina, Jorge Sampaoli, por el esquema que utilizó para jugar ante Francia en Rusia 2018: el llamado 'falso 9'.

La selección de Argentina sufrió una dolorosa eliminación en Rusia 2018 luego de perder 4 a 3 ante Francia. Pese a la necesidad de ganar Sampaoli nunca utilizó a Higuaín para el duelo.

"Realmente no le encuentro una explicación válida que se pueda sostener. No sé por qué se jugó sin nueve ante Francia. Él tiene sus motivos. Pero a veces es difícil: tenés dos tipos que entre los dos suman 600 goles (en referencia a su hijo y Sergio Agüero), ¡y no juega ninguno de los dos! No te gusta uno, poné al otro", manifestó en el programa Animales Sueltos que se emite por Canal América.

Jorge Higuaín también señaló que Sampaoli nunca mostró autoridad en el grupo durante el Mundial y que tuvo un triste final.

"El técnico también tiene que mostrar un liderazgo y eso se demuestra con antecedentes. Para sentarte a hablar con todos estos chicos que son figuras, que han sido dirigidos por los mejores técnicos de Europa, a la hora de la elección también te tienes que fijar en todas esas cosas", sostuvo.

El último gol de Gonzalo Higuaín con la selección argentina fue ante Perú en 2016. El delantero es muy cuestionado en su país por su falta de gol.