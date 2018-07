Ricardo Gareca: "En estos momentos soy un técnico libre"

Ricardo Gareca se pronunció en conferencia de prensa realizada en la Videna de San Luis sobre la participación de la selección peruana en el Mundial Rusia 2018 y también de su futuro. El 'Tigre' ratificó lo dicho por Edwin Oviedo, presidente de la FPF, afirmó que pidió un tiempo para analizar las cosas junto a su comando técnico.

A continuación revisa las mejores frases de Ricardo Gareca, quien actualmente es entrenador libre.

Ricardo Gareca: "No se habló de ningún tema económico. Hay una intención sí de la federación, de continuidad, pero no hay gestión porque he tomado la decisión yo de descansar, de tomarme un tiempo. En estos momentos yo estoy libre. No tengo contrato. Tengo la responsabilidad de escuchar a cualquiera, cualquier ofrecimiento".

Ricardo Gareca: "La decisión final que nosotros tomemos, tiene que ver desde asumir la responsabilidad como hemos hecho. Pero la opinión de los jugadores no. Se lo agradecemos, pero la decisión final va a pasar por algo personal".

Ricardo Gareca: "Perú, con el talento que hay y con un proyecto sostenible, puede ir mejorando".

Ricardo Gareca: "Perú debe mejorar en muchas cosas para empezar a competir, se puede lograr. Pero esto solo no alcanza, hay algo mucho más profundo. Se necesita empezar a tener un procedimiento mucho más elaborado".

Ricardo Gareca: "Perú se equivoca y en grande si cree que todo esto que ha pasado (clasificación al Mundial), lo lleva a pensar mucho más allá. Esto es mucho más profundo. Desde la política deportiva, empresarios, dirigentes, etc.; no solo en el fútbol sino del deporte. Si Perú no mantiene los pies sobre la tierra, el crecimiento no lo va a tener".

Ricardo Gareca: "Si es para estar por cuatro años más, tengo que pensarlo bien. Vamos a evaluarlo todo ante una posible renovación. Si son cuatro años, venga la cosa bien o mal, yo no me voy. Cumplo el contrato".

Ricardo Gareca: "Me voy a Argentina a estar con mi familia, pero para lo que se resuelva voy a volver" (risas).

Ricardo Gareca: "Trabajar en Perú lo lleva a uno a vivir experiencias increíbles. Dirigir aquí es parte del crecimiento de mi carrera y de mi comando técnico. Hoy por hoy somos un comando técnico con muchas más experiencias".

Ricardo Gareca: "Lo de Paolo (Guerrero)... Yo creo que fue un desgaste muy grande. Lo ideal hubiese sido que él estuviese trabajando con nosotros desde el inicio de la preparación. Se dieron algunas series de circunstancias que bueno, es lo que tocó. Venía, se iba, estaba, no estaba... no era el escenario ideal".

Ricardo Gareca: "En su momento, Juan Carlos Oblitas (gerente deportivo) habló conmigo para 2022 y yo le dije que podía asumir hasta Rusia 2018. Me voy a tomar un tiempo, esperar y después analizar lo que voy a decidir".

Ricardo Gareca: "Necesito tiempo y pedí tiempo. Eso se le informó al presidente de la FPF. Hay una relación muy estrecha con la selección peruana, es excelente de todo punto de vista. Ahora lo que necesito es tiempo y pensar. No voy a tomar ninguna decisión hasta que no tenga el descanso necesario".

Ricardo Gareca: "En estos tiempos soy un técnico libre. De todo poder de decisión de mi parte, de nuestra parte como comando técnico. El tiempo no es algo que lo tomo con la selección peruana. Lo que voy a hacer en estos momentos y lo que le he dicho al presidente (Edwin Oviedo) es pensar lo mejor para mi y mi comando técnico. Y si el interés de Perú perdura, lo consideraré".

Ricardo Gareca: "Valoro lo hecho ante Australia al llegar ya eliminados. Nosotros ahí sí tuvimos la efectividad de las les hablo. En el balance, no me voy conforme con los resultados. Pero sí de una selección que estuvo a la altura de un Mundial".

Ricardo Gareca: "Contra Francia tuvimos mayor posesión, pero ellos hicieron el mérito para ganar el partido. No me interesa la posesión sin profundidad".

Ricardo Gareca: "Que te nombren para la selección de una magnitud como la Argentina es gratificante. Es lo único que puedo decir".

Ricardo Gareca: "Haber quedado eliminados en el segundo partido no estaba en nuestros planes. Peo bueno, la rebeldía de los muchachos, que se han levantado de dos derrotas seguidas, obtuvo un importante triunfo ante una selección con chances aún de clasificar (Australia)".

Ricardo Gareca: "En el Mundial no se cumplieron las expectativas que teníamos. Fue un golpe duro. Por eso resalté mucho el triunfo con Australia".

- Inicia la conferencia de prensa.

- Ricardo Gareca hablaría de los balances y conclusiones que sacó de la participación de Perú en el Mundial Rusia 2018. ¿Su futuro? Veremos.

- En unos instantes iniciará la conferencia de prensa.

Información previa

Ese suspenso podría terminar este martes, pues la Federación Peruana de Fútbol (FPF) indicó en su cuenta oficial de Twitter que Ricardo Gareca dará una conferencia de prensa en el auditorio principal de la Videna a las 12 del mediodía, la cual podrás ver EN VIVO Y EN DIRECTO por la señales de Movistar Deportes y Gol Perú; además, podrás seguir el minuto a minuto ONLINE por larepública.pe.

"Invitamos a todos los medios deportivos a la conferencia de prensa del profesor Ricardo Gareca", precisó la FPF en un comunicado que publicó en su cuenta oficial de Twitter.

Día: martes 03 de julio.

El aviso no especifica de qué hablará el ‘Tigre’; sin embargo, se espera que informe si seguirá al mando de la selección peruana. “Estamos en total disposición para renovarle. Es mi prioridad que se quede Ricardo Gareca”, dijo hace unos días Edwin Oviedo, presidente de la FPF.

"Hay muchos nervios y mucho rumor por la conferencia de prensa de Gareca de mañana (hoy). Siempre antes de viajar a su país, habla con la prensa. Creo que es solo para hacer un balance del Mundial. De la renovación no hablaría. Es la información que tengo", manifestó el comunicador Diego Rebagliati.

Cabe destacar que el estratega de 60 años es pretendido por las selecciones de Colombia y Argentina, siendo este último el candidato más fuerte, pues no están nada contentos con lo que hizo Jorge Sampaoli en el Mundial de Rusia 2018 y están apunto de rescindirle su contrato para empezar a entablar un contacto directo con Ricardo Gareca.