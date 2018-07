Maradona: “Messi hizo todo lo que pudo, no hay que echarle la culpa” | VIDEO

Argentina está fuera de la Copa del Mundo luego ser vencido por Francia 4-3 en el primer encuentro de octavos de final de Rusia 2018. Ante ello, los análisis de la prensa y allegados al fútbol no han cesado de hacerse saber.

Entre ellos, el de Diego Armando Maradona quien habló del juego de algunos seleccionados y su posición errada dentro del campo. Esto durante la transmisión de su programa De la mano del 10 que lo emite la cadena TeleSur.

“Ya se veía desde la formación que Pavón, Messi y Di María eran los que tenían que ir a atacar a la defensa francesa y no creo que sepan mucho de área, no sepan mucho de punto de penal, de centro atrás y de empujarla. Ellos pueden crear juego, pero no son delanteros”, dijo el ex jugador.

Además, comparó el juego entre la ‘Albiceleste’ y los galos. “Argentina, sin querer salió a atacar a Francia y cometió el error de dejarle mucho espacio a Mbappé que lo encaró a Rojo, quien lo dejó entrar al área y eso no es oficio de jugador de selección”.

“No tenemos rumbo, no sabemos cómo atacar, no sabemos qué hacer cuando tenemos la pelota. Y los franceses todo lo contrario, tienen variantes, tienen contragolpe, entrada por derecha y una buena punta de centro izquierdo. En nuestro caso, los centros de Pavón fueron muy poca cosa para la defensa francesa”

Cuando su compañero de conducción, Víctor Hugo Morales le consultó si quizás la diferencia en la estatura de los jugadores había influido en el resultado, en clara referencia a Lionel Messi, el ‘Pelusa’ pidió no responsabilizar al capitán. “Tampoco le echemos la culpa al pibe (Messi), a él le dijeron juega por derecha e intenta desbordar, pero todos los franceses estaban esperándolo”, dijo Maradona.

“Hoy Argentina se vio desnuda en un momento donde más experiencia tenían que tener sus jugadores. Lo vi muy solo a ‘Lio’, muy lejos del arco. Yo decía si a él lo pusieron de 9 y tiene que venir a jugar la pelota, armar el juego, poner las pelotas de gol, tiene que ir a definir, estamos hablando más Patoruzú (un superhéroe de cómic muy famoso en Argentina”, sentenció.