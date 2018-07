Uruguay vs Francia: DT charrúa troleó a Cristiano Ronaldo accidentalmente

Al Maestro se le perdona todo. Óscar Washington Tabárez, el seleccionador de Uruguay que lleva 12 años al mando de la Celeste, cometió un singular error durante la conferencia de prensa tras el choque contra la Portugal de Cristiano Ronaldo.

El estratega charrúa explicaba las razones detrás de la clasificación de Uruguay a cuartos de final y destacaba la presentación de los lusos, cuando por error terminó confundiendo la nacionalidad de CR7, la máxima estrella de los lusitanos.

“Cristiano Ronaldo está más allá del partido de hoy. Es un jugador excepcional y no solo por su gran potencial, sino porque es un líder en la selección de Paraguay, perdón, en la selección de Portugal”, declaró el DT charrúa.

Este pequeño error fue suficiente para que el ‘CR7 paraguayo’ se vuelva viral en las redes sociales. Usuarios bromearon con la expresión, aunque precisaron que al “Maestro” Tabárez se le perdona todo.

En otro momento, y superado el desliz, el estratega reveló de qué manera se motivaron previo al duelo ante Portugal. "Hoy jugamos por nuestros padres, nuestros hermanos, amigos y vecinos, así que ningún esfuerzo es chico", señaló.

Asimismo, el técnico se pronunció sobre Edinson Cavani, quein salió sentido por una fatiga muscular. "No he hablado con el equipo médico porque el partido acaba de terminar. No tenemos mucho tiempo para recuperarnos. En este momento, solo estamos preocupados, pero no sabemos lo grave que es realmente la lesión", finalizó.

"Cristiano Ronaldo es un gran líder en la selección de Paraguay" Maestro Óscar Washington Tabárez — Jester (@_j3st3r) 30 de junio de 2018

Si el Maestro dice q Cristiano juega en Paraguay y no en Portugal yo no se lo voy a discutir,es mas lo vi tomando tereré,el Maestro puede decir lo q quiera — Solo Gabriel (@gabriaurinegro) 30 de junio de 2018

Maestro, el que juega en Paraguay es Cristiano Romualdo. — TararirasForExport® (@elFerDias) 30 de junio de 2018

Cristiano es un gran jugador de Paraguay jajajaja te amo maestro jajaja. — Tito (@elnegrotitoo) 30 de junio de 2018

