Resultados del Mundial Rusia 2018 | Últimas noticias

06:30 p.m. Lionel Messi y Cristiano Ronaldo se quedaron fuera del Mundial.

06:00 p.m. Martín Libermann se pronunció sobre la eliminación de Argentina.

05:00 p.m. ¿Qué es la garra charrúa? Mira la siguiente nota.

03:40 p.m. Edinson Cavani fue elegido el mejor jugador del triunfo uruguayo.

03:15 p.m. Uruguay superó 2-1 a Portugal y clasificó a cuartos de final del Mundial Rusia 2018.

01:48 p.m. Al termino del primer tiempo, Uruguay se impone por la mínima diferencia a la vigente campeona de Europa.

An early goal from @ECavaniOfficial separates the two teams at the interval...#URUPOR // #WorldCup pic.twitter.com/hx3z1P48gT