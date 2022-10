‘El útero de Marita’: la historia del feminicidio que conmocionó al Perú en los 90

El feminicidio de Marita Alpaca Raa fue uno de los que más impactó a la ciudadanía a inicios de la década de los 90. En aquel tiempo, el tema más importante era la reciente elección de Alberto Fujimori como presidente del Perú. No obstante, este pasó a segundo plano tras la difusión del caso, que hoy en día es recordado como ‘El útero de Marita’.

El feminicida, José Leandro Reaño Cabrejos, era un conocido banquero de la sociedad limeña, por lo que, gracias a sus influencias, evadió la justicia por un tiempo. Aunque finalmente fue condenado, le dieron una condena que, para muchos, fue indignante. Te contamos a continuación más detalles sobre el caso y cómo fue que se volvió tan mediático.

Marita Alpaca y José Leandro Reaño

Marita nació en Arequipa y trabajó como modelo y azafata. Cuando fue asesinada, tenía 33 años y un hijo de 9 años. Respecto al feminicida se conoce que pertenecía a una familia adinerada y que fue presidente del Banco de Comercio. Era divorciado y también tenía un hijo.

Marita Alpaca Raa y José Leandro Reaño. Foto: captura de Panamericana

Ambos se conocieron cuando ella casi impacta el lujoso auto del banquero. Tras el incidente, el banquero quedó cautivado por la belleza de la joven, por lo que después le envió flores y la invitó a salir.

“Era una chica maravillosa, buenísima, inteligente, más que nada inteligente, era carismática”, indicó Corina Raa al desaparecido programa “El Dominical”.

Tras un tiempo como enamorados, Marita y José empezaron a ‘vivir’ juntos, pero como el banquero no quería formalizar la relación con ella, solo la pasaban de hotel en hotel. De esta manera, la relación se deterioró y la joven se regresó a su casa. No obstante, ella estaba embarazada y, con mucha ilusión, quería formar una familia con Reaño, pero él no.

“Ella quiso alejarse y ya fue tarde, no pudo. Él no la dejaba y siempre la amenazaba que la iba a matar, porque ninguna mujer, ninguna mujer le decía así: ‘Me ha dejado a mí, yo soy el que dejo’”, señaló la madre de Marita.

Marita sabía hablar varios idiomas y trabajó como azafata y modelo. Foto: captura de Panamericana

Un feminicidio que impactó al país

La noche del 18 de agosto de 1990, Marita y José fueron al hotel Sheraton para pasar una agradable velada. Sin embargo, tras instalarse en una de las habitaciones del piso 19 del recinto de cinco estrellas, él empezó a golpearla. Luego de esto, la arrojó por la ventana.

Al día siguiente, en la madrugada, se reportó el cuerpo sin vida de la joven. Los huéspedes y trabajadores del hotel la habían encontrado al borde de la piscina ubicada en la terraza. Aunque se creía que ella se había suicidado, las primeras investigaciones arrojaron a Reaño como el culpable, pues era la última persona que vio y estaba junto a ella antes de su muerte.

Lo peor de todo fue que el banquero pretendió hacer pasar el cadáver de Marita como el de una empleada de limpieza del Sheraton, cuya identificación era Fernanda del Águila Ruiz. No fue hasta horas después que Corina Raa vio las fotografías de su hija en los periódicos y la reconoció.

Según algunos rumores, el feminicida, con tal de salir libre de toda culpa, habría pagado más de 200.000 dólares a agentes policiales para alterar los expedientes, borrar sus huellas y que todo salga a su favor. De esta manera, se alteraron varias pruebas del crimen y comenzó una campaña de desprestigio contra Marita, a quien incluso se la calificó de prostituta.

El caso fue bautizado como 'El útero de Marita'. Foto: captura de Panamericana

El útero de Marita

Una revelación que sorprendió a la opinión pública fue que Marita estaba embarazada en el momento del asesinato. Reaño se había escapado a Brasil, país al que llegó un 22 de agosto, pero Corina Raa no se detuvo y, antes de recuperar el cuerpo de su hija, se enteró de que ya habían pagado 3.500 dólares por un entierro de lujo en el nicho B-32 del cuartel Natalia del Cementerio del Callao.

A pesar de que tenía todo en contra, la madre de Marita pidió que se exhumara el cuerpo con el fin de demostrar que ella se había sometido a dos abortos a exigencia del banquero. Una vez que se sacó el cadáver, los agentes de la PNP afirmaron que la joven no había abortado porque presuntamente no había ningún resto que lo compruebe.

Esto no fue impedimento para que la mujer insistiera en su acusación. Finalmente, se demostró que el útero que revisaron no era de su hija. Fue en ese entonces que bautizaron el caso como ‘El útero de Marita’, pues hasta el día de hoy no se sabe qué pasó con él.

En 1995, José Leandro Reaño fue condenado a siete años de cárcel por homicidio simple y al pago de una indemnización de 200.000 soles. Sin embargo, no pasó mucho tiempo hasta que fue liberado en 1998 y tampoco pagó la reparación completa, pues solo le dio 120.000 soles a Corina Raa.

José Reaño fue a prisión solo por algunos años, pues no le dieron la condena máxima. Foto: captura de Panamericana

En la actualidad, el feminicidio de Marita continúa causando indignación, pues se considera que el caso quedó impune y la condena que recibió el banquero fue injusta.

