¿Por qué octubre es el mes del Señor de los Milagros?

Octubre es muy significativo para millones de peruanos en el país, ya que se le otorga diversos nombres populares como mes morado o del Señor de los Milagros. Conoce, en la siguiente nota, el por qué de esas denominaciones.

Este sábado 8 de octubre se realizará la esperada procesión del Señor de los Milagros y miles de fieles asistirán al evento que permaneció suspendido durante dos años debido a la pandemia de la COVID-19.

¿Por qué octubre es llamado el mes del Señor de los Milagros?

El décimo mes del año es denominado de esta manera debido a las multitudinarias celebraciones del Señor de los Milagros , a quien también se le conoce como Cristo de Pachacamilla. El típico color que se utiliza en estos festejos se debe a un símbolo de penitencia, según la agencia católica ACI Prensa. Debido a este particular símbolo, octubre es también conocido como el mes morado.

No existe una fecha en específico dentro de octubre en la que se celebre al Señor de los Milagros. Pese a esto, sí se llevan a cabo una serie de recorridos que veneran la imagen del Cristo Moreno, que abarcan diferentes partes del Centro de Lima.

¿Quién es el Señor de los Milagros?

El también conocido como Cristo Morado, Cristo de las Maravillas, Cristo Moreno o Señor de los Temblores es una imagen de Jesús pintada milagrosamente en una pared de adobe ubicada en el Altar Mayor del Santuario de Las Nazarenas, en Lima, de acuerdo a la información de ACI Prensa.

La historia se remonta a mediados del siglo XVII cuando un grupo de afroamericanos residentes en Perú formaron la cofradía de Pachacamilla y levantaron una edificación. Es aquí donde uno de ellos pintó en la pared la santa imagen de Cristo.

El 13 de noviembre de 1655, se produjo un fuerte terremoto que sacudió Lima y Callao, lo que provocó la caída de muchos edificios y dejó miles de muertos a su paso. Pese a que todas las paredes de la cofradía se cayeron, el muro de adobe con la pintura de Cristo permaneció en pie, otorgándole la categoría de milagro.

No debemos olvidar que, si bien la celebración principal del Señor de los Milagros se efectúa en Lima, no es la única ciudad que conmemora la santa imagen. El mes morado se vive también en otras partes del Perú e incluso en el extranjero, no con la misma figura, pero sí con algunas de sus representaciones.