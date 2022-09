Trucos caseros: ¿para qué sirven las bolsitas de gel que vienen en las cajas de zapatos?

Es muy común que en casa acabemos con muchas de estas curiosas bolsitas de gel y silica por doquier. Por si no lo recuerdas, son aquellas que suelen venir en las cajas de zapatos nuevos. ¿Sabías para qué sirven? Si tu respuesta es no, entonces no te pierdas esta guía de trucos caseros, ya que te diremos cómo las puedes utilizar provecho si decides no botarlas a la basura.

Las bolsitas de gel que vienen en las cajas de zapatos nuevos suelen ser destinadas rápidamente a los desperdicios. Se trata de unas pequeñas cápsulas de papel que contienen gel de sílice (también llamado silica gel) dentro de ellas.

¿Para qué sirven las bolitas de gel que vienen en las cajas de zapatos?

El contenido de estas bolsitas tiene como principal propiedad remover la humedad de los productos que estén colocados alrededor.

Es muy común encontrarlos con los zapatos nuevos, pero también en otro tipo de prendas, productos y hasta maquinaria.

¿Qué es la silica gel y para qué sirve?

El gel de sílice actúa como un agente desecante para absorber la humedad de cualquier espacio cerrado. Por ello, es muy común que también lleguen con frascos de medicina.

Su compuesto es el silicato de sodio, un ingrediente muy similar a la arena y por lo general suelen venir en conjuntos de bolsitas para asegurar que su efecto abarque un mayor espacio.

¿Qué usos podemos darles a las bolsitas de gel en casa?

Su efecto desecante es muy poderoso y pueden servirte de mucho para conservar toda clase de objetos y productos, especialmente aquellos que se pueden estropear por la humedad. Aquí te damos algunos ejemplos prácticos:

1. Para quitar la humedad de tu celular

Uno de los accidentes más frecuentes con un celular es que este termine en el agua. Si bien hay métodos alternativos, colocarle bolsitas de gel puede ayudar mucho a retirar toda la humedad del dispositivo.

Para ayudar a retirar la humedad del celular. Foto: Badabun

2. Para proteger libros y documentos

Si sueles tener estantes, archiveros o muebles llenos de libros, folders con documentos o cuadernos viejos, colocar bolsitas de gel alrededor es una gran forma de mantenerlos seguros de la humedad.

Para proteger libros. Foto: JulíanMarquina

3. Para proteger fotografía o álbumes

Las fotos impresas también son propensas a estropearse por la humedad, al igual que las cintas de video o cassettes. Si guardas algunas aún en casa, colocarles estas bolsitas alrededor es una buena idea.

Para proteger fotos y películas. Foto: ComputerHoy

4. Para evitar que las herramientas se oxiden

Es muy común que contemos con un set de herramientas en casa, las cuales pueden oxidarse por la humedad. Coloca unas bolsitas y las protegerás.

Para proteger herramientas. Foto: Consumidor ninja

5. Para proteger la ropa de la humedad

La ropa guardada por mucho tiempo también puede ser desagradable. Con las bolsitas puedes quitar el olor a humedad de estas.

Para evitar la humedad en la ropa. Foto: hogarmania

6. Para conservar semillas, plantas y tubérculos

Si cuentas con bulbos o semillas en casa, puedes optar por almacenarlas envueltas en papel de periódico, y luego ponerlas en cajas de cartón junto a bolitas de gel para protegerlas.

Para conservar mejor semillas y bulbos. Foto: 123RF

7. Para eliminar bacterias de gimnasios

La ropa de gimnasio es propensa a acumular bacterias y malos olores. Con las bolsitas de gel puedes evitar estos indeseables efectos.

Para retirar las bacterias de la ropa de gimnasio. Foto: Diario libre

8. Para que no se empañen vidrios y ventanas

Los cambios de temperatura también generan humedad y es muy usual que se note en las ventanas. Puedes colocar bolsitas de gel en el parabrisas de tu auto o en los marcos de tus ventanas para evitar la condensación.