¿Quién es Mo Farah, el atleta que pasó de ser un esclavo doméstico a campeón olímpico?

Mo Farah fue conocido mundialmente cuando se llevó la medalla de oro en los 5.000 metros en los Juegos Olímpicos de Londres de 2012. Sin embargo, mediante un documental de la BBC, reveló que había sido víctima de tráfico ilegal y esclavitud durante sus primeros años de vida.

Pero ¿cómo fue que se alejó de su familia y, a pesar de las adversidades, pudo convertirse en un campeón olímpico? En la siguiente nota, te contamos detalles sobre las pérdidas que tuvo y los abusos a los que fue sometido.

¿Quién es Mohamed Farah?

Mohamed Farah, cuyo verdadero nombre es Hussein Abdi Kahin, es un atleta que llegó a Reino Unido desde Somalia en busca de un mejor futuro para él y su familia, lejos de la pobreza y violencia de su país natal.

Luego de unos años de haber llegado a este territorio, representó a Gran Bretaña en atletismo en los Juegos Olímpicos desde el 2008, con una última participación en Río 2016, edición donde se alzó con medallas de oro en los 5.000 y 10.000 metros.

¿Cómo fue la infancia de Mo Farah?

Cuando Mo Farah tenía 4 años, su padre murió durante una revuelta civil en su país, a causa de una bala perdida. Luego de un tiempo, una mujer llegó y dijo que ayudaría al joven a viajar a Europa para que pueda encontrarse con unos parientes en Londres.

A pesar de separarse de su familia, el pequeño se mostraba muy emocionado por su primer viaje en avión. Sin embargo, al llegar a su destino, la persona que lo llevó le quitó y rompió el papel con los datos de sus familiares , algo que alertó al pequeño de 9 años.

Hussein Abdi Kahin es el nombre real de Mohamed Farah. Foto: BBC

Desde ese momento, para conseguir comida, fue obligado a realizar labores domésticas y cuidar a los niños de la casa. Además, recibió varias amenazas por parte de la mujer, por lo que, en varias ocasiones, se encerraba en el baño a llorar.

Mo Farah: ¿cómo se convirtió en campeón olímpico?

En los años que estuvo con esa familia, Mo Farah no asistió a la escuela. No obstante, al cumplir 12 años, se inscribió en Feltham Community College para iniciar sus estudios. Sarah Rennie, tutora del atleta en esa época, reveló que el pequeño llegó con una apariencia muy descuidada y no dominaba el inglés.

A pesar de esto, mostró un gran interés en educación física. Según comentó Alan Watkinson, docente de esta asignatura, el niño se transformaba al momento de ingresar a la pista. Farah mencionó que el deporte fue su salvavidas, puesto que, lo único que podía hacer era “salir y correr”.

Con el paso del tiempo, el profesor se ganó la confianza del joven, por lo que descubrió su verdadera identidad y los abusos a los que era sometido. El servicio social de Reino Unido se enteró de este caso, por lo que el atleta fue enviado con una nueva familia, algo que cambiaría y mejoraría su destino.

Debido a su gran destreza y velocidad, Mo Farah consiguió hacerse conocido en el deporte, de manera que lo invitaron a participar de una carrera en Letonia, lo que marcó el inicio de su carrera.

Mo Farah fue víctima de tráfico de personas, cuando tenía 9 años. Foto: BBC