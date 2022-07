Todo hace indicar que el paro de transportistas seguirá en pie el próximo lunes 4 de julio. Ricardo Pareja, el presidente de la Cámara de Transporte Urbano (CTU), dijo a los medios de comunicación que nunca se llegó a un acuerdo con el Estado para suspender el paro. Dejó en claro que, a pesar de su voluntad para mantener diálogo, no se han atendido sus demandas.

Vale recordar que Juan Barrenzuela había afirmado que un 70% de gremios de transportistas firmó un acta para suspender el paro de transportistas del lunes 4 de julio. No obstante, aquello que declaró la autoridad de la Cámara de Transporte Urbano no coincide con el mensaje del ministro de Transporte y Comunicaciones.

¿Qué dijo Ricardo Pareja respecto a quiénes acatarán el paro nacional de transportistas?

Ricardo Pareja afirmó que los cinco gremios de transportistas que convocaron el paro nacional desde un inicio son los que acatarán el mismo el lunes 4 de julio. “Nosotros ratificamos que el día de mañana se lleva el paro con este 85% de vehículos que prestan el servicio, que representan 16.000 vehículos”, declaró.

Ricardo Pareja, presidente del CTU, manifestó a los medios que cinco gremios acatarán el paro de transportistas el próximo lunes 4 de julio. Foto: Captura

Sobre su postura respecto al paro de transportistas y la situación actual

Ricardo Pareja dijo que tanto él como su gremio y los otros cuatro que acatarán el paro nacional no desean parar. Sin embargo, a pesar de su disposición para atender cualquier llamada por parte de las autoridades competentes y poder encontrar una solución, esto no se ha dado. “Si hay una solución a esta problemática, no habría paro. Pero hasta el momento, el paro continúa”, sostuvo.

Sobre los acuerdos que el Ejecutivo llegó con otros gremios aparte del suyo

El presidente del CTU confirmó que, dentro de todo, sí se han solucionado dos problemáticas importantes. Una de ellas es la devolución del Impuesto Selectivo al Consumo, y el otro es la devolución del peaje a un 40% durante cuatro meses. No obstante, estos no están considerados entre las principales demandas de su gremio.

¿Cuáles son los principales pedidos de los 5 gremios, según Ricardo Pareja?