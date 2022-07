¿Qué fue de la vida de Mr. T, protagonista de la serie “Los Magníficos”?

“The A-team”, serie conocida en Latinoamérica como “Los Magníficos”, empezó a transmitirse en 1983 a través de la cadena NBC. Con un total de 98 episodios y cinco temporadas, el show estadounidense culminó en 1987. La historia de un grupo de soldados de élite acusados de un crimen que no cometieron, que ayudan a personas de distintas ciudades mientras se esconden de las autoridades, fue un éxito en Perú y otros países de la región.

Los seguidores de la producción aún recuerdan a sus protagonistas: Hannibal Smith, Face Peck, Murdock y Mario Baracus. Entre esta lista de personajes, el más popular entre los niños y adolescentes fue el último, interpretado por Mr. T. Por tal motivo, te contamos lo que sucedió con su carrera después del fin de “Los Magníficos” y a qué se dedica en la actualidad.

¿Qué pasó con Mr. T después del éxito de “Los Magníficos”?

Laurence Tureaud, conocido como Mr. T, nació el 21 de mayo de 1952 en Chicago, Illinois. Después de ser parte del Ejército de Estados Unidos y trabajar como guardia de seguridad, en 1981, fue descubierto por Sylvester Stallone, quien lo contrató para participar en la película Rocky III como el boxeador Clubber Lang, el antagonista de Rocky Balboa.

Su vida cambió en 1983, cuando empezó a interpretar a Mario Baracus en “Los Magníficos”. Después del final de la serie, el actor participó como luchador en distintos eventos de la WWE, conocida en aquel año como WCW, y continuó con apariciones en distintos programas de televisión.

Mr. T triunfó en los 80 con Los magníficos y fans siguen recordándolo hasta hoy. Foto: composición LR/NBC

Mr. T se aleja de las pantallas

En el año 1995 le fue diagnosticado un linfoma, por lo que su presencia en los medios durante esos años se limitó a pequeños cameos. Además, centró su carrera en el oficio de actor de doblaje de dibujos animados. La más conocida de estas producciones fue una serie animada que llevaba su nombre, algo que le dio continuidad en Hollywood y el resto del mundo.

El regreso de Mr. T

Después de vencer el cáncer en 2001, realizó un cameo la película de comedia “No es otra estúpida película americana”. Desde entonces participó en producciones animadas en las que aparecía interpretándose a sí mismo, como en “Los Simpson”, “Johnny Bravo” y “Celebrity deathmatch”.

En 2005 protagonizó su propio reality, “Pity the fool”, en el cual paseaba por pueblos para ejecutar buenas obras. Sin embargo, no tuvo éxito y solo se emitieron seis episodios. Para el año 2010, Mr. T sorprendió a todos sus fans al decidir no ser parte del reboot de “Los Magníficos”, largometraje que tenía a Liam Neeson y Bradley Cooper como parte del elenco.

Mr. T en 2020. Foto: Sportcasting

En 2014 entró en el salón de la fama de la WWE, y en 2015 protagonizó un programa de bricolaje llamado “I pity the tool”, el cual únicamente emitió un capítulo. Su última aparición televisiva fue en el año 2017, cuando el actor fue parte del reality show “Dancing with the stars”.