Día del Orgullo: ¿qué significan las iniciales LGBTIQ+?

Cada año en Perú y el mundo se realiza la Marcha del Orgullo, la cual tiene como objetivo resaltar la lucha de comunidad LGBTIQ+ y exigir al Estado el respeto por sus derechos como ciudadanos. También es una forma de expresión con la que buscan demostrar a la sociedad la diversidad de orientaciones e identidades, para que así se pueda visibilizar su voz de protesta ante la discriminación y estigmatización.

En el marco del Mes del Orgullo, te enseñaremos más acerca de su trasfondo y cuáles son los términos más utilizados a fin de aprender más acerca de esta comunidad y el significado de sus manifestaciones.

¿Qué significan las siglas LGBTIQ+?

Cada sigla del término LGBTIQ+ hace alusión a una orientación sexual e identidad de género. A continuación, te explicaremos cada una de ellas:

Lesbianas

Las lesbianas son todas aquellas mujeres que sienten atracción sexual, física y emocional hacia otras mujeres.

Junio es considerado como el Mes del Orgullo LGBTIQ+. Foto: Vladimir Velásquez / Lima Antigua

Gays

El adjetivo y sustantivo ‘gay’ se suele emplear más para describir a hombres que se sienten atraídos de forma sexual, física y sentimental hacia otros hombres. Sin embargo, el término también puede ser usado para referirse a mujeres homosexuales.

Bisexuales

A lo largo de la historia, la bisexualidad se ha definido como la atracción hacia hombres y mujeres (binarismo), en un marco donde no se reconocía la diversidad de género. A fines del siglo XX, surge un nuevo concepto de esta orientación a partir de la publicación “The bisexual option”, en el que determina como la atracción sexual o afectiva hacia tu propio género y otros.

De esta manera, no se refuerza un sistema binario de género, sino que se reconoce como una dualidad con el prefijo ‘bi’, pero que distingue que hay géneros que van más allá de ‘hombre’ o ‘mujer’ y que la atracción no se da en porcentajes de 50 / 50, ya que puede variar de acuerdo a las experiencias de cada persona.

Trans

Es un término global que se refiere a las personas cuya identidad de género o expresión de género no coincide con las expectativas convencionales respecto al género y al sexo que se les asignó en su nacimiento. Este concepto incluye, aunque de forma no excluyente, a personas que se identifican como transgénero, travestis, agénero, variantes de género, no conformes con el género o con cualquier otra identidad que no cumpla con los canones sociales y culturales impuestos por la sociedad.

Algunas personas trans o transgénero se identifican como mujeres u hombres, mientras que otras consideran su identidad de género como un continuo entre ambas o como una identidad más allá del binario.

Intersexuales

Intersexualidad es un concepto que se suele utilizar para referirse a una gran variedad de situaciones del cuerpo. De acuerdo a la organización Brújula Intersexual, una persona puede nacer con características sexuales (genitales, gónadas, niveles hormonales o patrones cromosómicos) que no parece encajar en las nociones típicas de lo masculino o femenino.

Por ejemplo, alguien puede poseer genitales que parecen estar en un estado intermedio entre los típicamente masculinos y femeninos, o una composición genética denominada ‘mosaico’; es decir, células con cromosomas XX y otras XY, además de que sus cromosomas son XXY o X0. A base de estas variaciones, se concluye que no hay una sola anatomía intersexual.

Básicamente, es una variación de formas y composición general, más no una patología. Al menos una de cada 150 personas en el mundo nace intersexual. Sin embargo, sí puede pasar que estas alternancias corporales se relacionan con condiciones que necesitan ayuda médica, como desequilibrios metabólicos.

Según la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en los últimos años se ha incrementado la concienciación sobre las personas intersexuales y el reconocimiento de las violaciones de derechos humanos que sufrieron a causa de su estado. Hoy en día, esta comunidad lucha para erradicar estas problemáticas:

Infanticidio

Intervenciones médicas forzadas y coercitivas

Discriminación en la educación, el deporte, el empleo y otros servicios

Falta de acceso a la justicia y a los recursos.

Queer

Una persona queer es aquella que tiene una identidad sexual o género fuera de la heteronormatividad, ya que no se llega a identificar ni se rige con las ideas establecidas sobre la sexualidad y el género.

Otros términos de la comunidad LGBTIQ+

En la comunidad LGBTIQ+ hay una gran diversidad de orientaciones que no están incluidas en las siglas. Por ello, te mostramos cuáles son:

No binario

Esta identidad la adoptan personas que no se reconocen en el género masculino ni femenino. Algunas personas pueden usar el pronombre neutro “elle”, pero también “ella” o “él”, ya que es una decisión personal.

La 'Marcha del Orgullo LGBTIQ+' es una de las movilizaciones con más asistencia en el mundo. Foto: PrideNow/Instagram

Cisgénero

El prefijo ‘cis’ significa ‘en este lado’. Cuando se agrega este sufijo a género se crea una palabra para alguien cuya identidad de género se considera que está alienada con el sexo que se le asignó al nacer.

Asexual

Los asexuales son aquellas personas que no sienten atracción sexual, pero sí pueden llegar a sentir atracción romántica.

Pansexual

Los pansexuales se sienten atraídos de forma sexual, romántica y emocional hacia todo tipo de personas, independientemente de su género u orientación sexual.