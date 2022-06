Selección peruana: lo que se sabe de la supuesta pelea de 2 jugadores, según Paco Bazán

¡Fuego! Paco Bazán incendió la pradera al decir que los ánimos habrían estado encendidos en la selección peruana tras perder la oportunidad de clasificar al Mundial Qatar 2022, al punto que los propios jugadores habrían perdido los papeles y se habrían agredido mutuamente.

Es importante recalcar que luego de que la Blanquirroja cayera en una tanda de penales contra Australia el lunes 13 de junio, los jugadores de la selección se mostraron claramente afectados. Incluso Luis Advíncula colocó en su cuenta de Instagram su renuncia al ‘equipo de todos’, aunque poco después terminó borrando la historia.

¿Qué dijo Paco Bazán sobre la supuesta pelea de dos jugadores de la selección peruana?

El periodista deportivo detalló que los futbolistas de la Blanquirroja estaban frustrados luego del encuentro y lo dejaron sentir en los vestuarios. “Dicen que las familias se rompen, ¿no? No, no se rompen, pero tienen sus peleas; los hermanos se pelean, se agarran a golpes ”, inició diciendo Bazán.

Seguido a esto, explicó que se había enterado de un altercado entre dos jugadores peruanos que incluso habría llegado a agresiones físicas y verbales. “Y ayer me dicen, me han pasado el talán, que después de haber perdido la tanda de penales se han dicho la vela verde en el vestuario ”, relató el presentador de “El deportivo”.