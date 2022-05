El tipo de relación de Zully Pinchi y Martín Vizcarra sigue siendo un tema de debate para muchos. Esto, desde que se revelaron unos chats que serían de los expostulantes al Congreso del partido Somos Perú.

La abogada visitó el programa de Jaime Chincha. En ese sentido, habló por primera vez en televisión sobre el supuesto romance que habría vivido con el expresidente.

¿Qué dijo Zully Pinchi sobre los chats con Martín Vizcarra?

La entrevista de Jaime Chincha a Zully Pinchi duró tan solo minutos, pero sirvió para conocer la perspectiva de la empresaria sobre un supuesto romance con Martín Vizcarra.

En un principio, Chincha le preguntó a la abogada si los chats que se mostraron eran ciertos. En ese sentido, Pinchi respondió lo siguiente: “Usted da por hecho algo que no está demostrado. Usted dice ‘cuando conversaba con él’. No sé a qué se refiere en ese sentido”.

“¿Los chats son falsos?”, insistió nuevamente el periodista.

“¿Usted tiene pruebas de que son ciertos, le consta que son ciertos, el TikTok, el melodrama? ¿Hay relevancia política, jurídica, fiscal? Sí, pero han agarrado un escenario que no tiene nada que ver con la realidad, utilizándome a mí. No escapemos de la realidad. Hay aspectos endógenos y exógenos del escenario. Usted los da por cierto. Lo está diciendo usted, no yo. Esos diálogos tienen que probarse si son ciertos o no”, recalca Pinchi.

El comunicador continuó insistiendo con la pregunta. En ese sentido, señaló que no estaba respondiendo a la interrogante. En tanto, la abogada lo interrumpió y mencionó lo siguiente:

“Yo le digo algo: asesoro políticos. Me puede contratar un partido o candidato político. Yo tengo más de 15 años como abogada y empresaria con mucho éxito. Hay una canción, poemas. Todos sacados de contexto”, enfatizó.

Finalmente, el periodista concluyó que la cuestión no quería ser respondida por la letrada.