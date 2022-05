Melissa Paredes: ¿qué pide Rodrigo Cuba en nueva demanda contra la modelo?

Luego de la separación de Melissa Paredes y Rodrigo Cuba tras el ampay protagonizado por la modelo con el bailarín Anthony Aranda, ambos padres conciliaron y establecieron los parámetros para ejercer la tenencia compartida de su pequeña hija. No obstante, tras un nuevo desacuerdo, al parecer podrían enfrentarse en los tribunales.

En esa línea, la expareja sostuvo un encuentro para lograr una nueva conciliación. A su salida, ambos brindaron declaraciones a la prensa, pero fue Rodrigo Cuba quien reveló que no llegó a un acuerdo con la actriz para decidir la tenencia de su pequeña.

Esto fue lo que pidió Rodrigo a Melissa Paredes

Previamente a la reunión que sostuvieron ambas figuras públicas, Rodrigo González dio lectura a lo que iba a pedir Rodrigo Cuba: “(Que) se le imponga una pena privativa de la libertad por el plazo de un año y ocho meses, y la cantidad de 180 días de multa (...). Una reparación civil de una suma de S/ 200.000 por concepto de daño moral y daño a la persona”. Esto último debido al ampay protagonizado por Melissa Paredes y Anthony Aranda, el cual fue emitido en el programa de Magaly Medina.

Rodrigo Cuba a Melissa Paredes: “Pretende desconocer nuestro acuerdo anterior”

Tras culminar la reunión jurídica y salir del centro, el futbolista Rodrigo Cuba mostró su incomodidad. “La señora Melissa Paredes pretende desconocer nuestro acuerdo anterior”, declaró a La República. Acto seguido, se retiró del lugar.

¿A qué se debe esta nueva conciliación?

Pese a que habían lineamientos establecidos para la tenencia, la protagonista de “Ojitos hechiceros” busca modificar el acuerdo con Rodrigo Cuba. En esa línea, el objetivo es alternar el tiempo que pasa la pequeña Mía con cada uno de sus progenitores.

Cabe resaltar que la menor convive con su padre de lunes a jueves; por ello, Melissa Paredes sostiene que, debido a este régimen, no puede apoyar a su primogénita en sus labores escolares. “Considero que no resulta lo más beneficioso para su estabilidad emocional”, se lee en el documento de citación.

Melissa le envía foto de Anthony Aranda con su hija y Janet Barboza estalla: “Qué falta de respeto”

“El ‘Gato’ le pide fotos de la niña a Melissa. ¿Ella qué hace? Le envía fotos de la bebé en brazos del ‘Activador’. ¿Eso saben qué significa, compañeros? Eso significa que Melissa mete el dedo en la llaga, donde más le duele al ‘Gato’ Cuba, que es ver a su hija en brazos de este gato”, señaló la ‘Rulitos’ inicialmente.

“Si Melissa está haciendo una demanda o quiere hacer una demanda porque quiere más días, o quiere cambiar la tenencia, hay chats que prueban que el ‘Gato’ sí le está pidiendo cambiar un fin de semana por días hábiles y ella no quiere; además, cuando él le pide que le envíe fotos de su hija, ¿qué hace ella? Le envía fotos de la niña en brazos del ‘Activador’. ¡No me fastidien! Discúlpenme, no me fastidien, es una falta de respeto, qué falta de respeto” , agregó la conductora de “América hoy”.

Amigo del Anthony Aranda revela cómo era el bailarín cuando era soltero

El popular ‘Activador’, junto a una reportera de “En boda de todos”, visitaron un huarique de su antiguo barrio de La Perla, en el Callao. En esa línea, el bailarín invitó a su amigo ‘Richi’ para que los acompañe, sin imaginar que revelaría una anécdota.