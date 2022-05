¿Qué falta para que se oficialice el retiro de 4 UIT de la AFP?

Un nuevo retiro de la Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) ha sido aprobado por el Congreso. El monto es de hasta S/ 18.400 (4 UIT), pero para hacer efectiva dicha iniciativa, aún hay un procedimiento que se debe seguir.

Actualmente, la autógrafa ley se encuentra en el despacho del presidente de la República, Pedro Castillo, quien tendrá hasta el 27 de mayo para evaluar si promulgará u observará la propuesta. Por lo que aquí te comentamos cuál es el proceso que se debe seguir.

¿Cuál es el proceso para aprobar el retiro de AFP 2022?

La ley aprobada en el Congreso se envía al presidente de la República para que la promulgue en un plazo de 15 días útiles. Si hay observaciones sobre el todo o una parte de la proposición aprobada, estas son presentadas al Congreso en el mencionado periodo. En ese caso, el dictamen vuelve a la Comisión de Economía para su allanamiento o aprobación por insistencia. En cualquiera de las dos situaciones, pasa al pleno para su votación. Si no tiene observaciones, el presidente de la República promulga la ley, y ordena su publicación. Si vencido el plazo de 15 días el presidente de la República no promulga la proposición de ley enviada, lo hace la Presidencia del Congreso. La ley es obligatoria desde el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial El Peruano, salvo disposición distinta de la misma ley que establezca un mayor período de vacatio legis en todo o en parte.

¿El Ejecutivo aprobará el nuevo retiro de las AFP?

Si bien aún el ministro de Economía, Oscar Graham, no se ha pronunciado acerca de la reciente aprobación por parte del Congreso del retiro de 4 UIT de la AFP; el primer ministro, Aníbal Torres, adelantó que el Consejo de Ministros aún no tienen una posición clara y que esta ley será analizada con los demás ministros de Estado. Sin embargo, su opinión personal fue que las personas pueden hacer con dinero “lo que quieran”, por lo que no se mostró en contra de esta medida.

¿Cuándo se podría realizar el nuevo retiro de las AFP?

Jorge Carrillo Acosta, profesor de la Pacífico Business School, indica que, en el peor de los casos, si el Ejecutivo decide observar esta ley y el pleno insiste, la iniciativa se estaría oficializando a inicios de junio.

No obstante, el catedrático precisa que, una vez publicada la norma, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) deberá emitir un reglamento en 15 días calendarios, en donde se precisará la fecha de inicio de la devolución de los aportes previsionales, lo cual podría darse a fines de junio o inicios de julio.