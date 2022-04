TikTok: conoce el truco para que ya no aparezcan los videos que no te gustan

TikTok es una de las plataformas preferidas del público por su capacidad de mostrar videos de los temas que más interesan a cada persona, como bailes, retos, tutoriales y más. Pero, ¿qué pasa si me enseña contenidos que no me gustan? Hay un par de trucos para no volverlos a ver en tu pantalla y te mostramos cómo activarlos.

Esta función de TikTok se llama ‘No me interesa’ y es sumamente simple de utilizar, aunque muchos no reparan en su existencia. Es muy efectiva para que la red social ya no te muestre videos de ciertas temáticas, y por ello debes emplearla con mucho cuidado, porque si te arrepientes va a ser muy difícil volver a ubicar el material en cuestión.

¿Cómo evitar que TikTok te muestre videos que no te interesan?

Existen dos maneras muy sencillas, aunque poco conocidas, de indicarle a TikTok que ya no deseas ver ciertos videos. La primera consiste en los siguientes pasos:

Encuentra un video que no te gusta en TikTok

Pulsa la flecha volteada hacia la derecha y se desplegará un menú

Busca en la parte inferior el botón ‘No me interesa’ y dale clic

La aplicación pasará a otro video y aparecerá el mensaje ‘A partir de ahora, te mostraremos menos videos como este’.

La otra forma de activar esta opción es aún más sencilla y puedes hacerla de la siguiente manera:

Encuentra un video que no te gusta en TikTok

Pulsa encima del video hasta que aparezca un menú desplegable

Selecciona la opción ‘No me interesa’

La plataforma te avisará que mostrará menos videos como ese.

¿Cómo ver mi historial de reproducciones en TikTok?

Probablemente hay un video que te gustó mucho, pero no le pusiste ‘me gusta’ y ahora parece casi imposible de ubicar. Afortunadamente, existe un truco para hacerlo y consta de los siguientes pasos:

Abre la aplicación de TikTok

Ingresa a la pestaña Yo (símbolo de persona) ubicada en la parte inferior derecha

Pulsa el ícono de tres líneas (☰) de la esquina superior derecha para acceder al panel de configuración

Dirígete a Privacidad < Personalización y datos < Descargar tus datos

En la sección Solicitar datos, elige si deseas descargar tu información como archivo TXT o JSON

Toca en el botón Solicitar datos

TikTok tardará de 24 horas a más en brindarte la información requerida

Cuando el archivo esté disponible, aparecerá un botón rojo para descargarlo (solo estará disponible por 4 días). Presiónalo e irás a la versión web de TikTok

Inicia sesión para obtener la carpeta comprimida con la información

Entra a la carpeta Actividad > Exploración de videos, y verás las fechas y URL de las publicaciones que apreciaste en la app.

¿Cómo controlar quién puede enviarte mensajes en TikTok?

Otro truco muy útil de TikTok te permitirá limitar quiénes pueden enviarte mensajes directos. Para ello, haz lo siguiente: