Daddy Yankee: conoce las fechas y ciudades de los conciertos de su gira “La última vuelta”

Al hablar de Daddy Yankee podemos hacer referencia al máximo ícono del género urbano de todos los tiempos. A lo largo de 32 años ininterrumpidos, ha llevado su música por diferentes países y continentes donde siempre fue bien recibido. Sin embargo, todo inicio tiene su final y así lo indicó el puertorriqueño mientras hacía oficial su último tour.

El autor de “Gasolina” escogió a México como uno de los países donde se despedirá de sus fans. Conoce aquí las cinco fechas y ciudades de sus presentaciones.

Daddy Yankee: fechas de sus presentaciones en México

México es uno de los países que tendrá más presentaciones de Daddy Yankee en la última gira. Estas son:

14 de agosto - Rosarito

21 de agosto - Rosarito

24 de noviembre - Monterrey

26 de noviembre - Guadalajara

2 de diciembre - Ciudad de México

Fechas para los conciertos de la última gira de Daddy Yankee. Foto: Daddy Yankee

¿Qué anunció Daddy Yankee?

El artista puertorriqueño remeció las redes luego de que anuncie mediante un video el término de su carrera en el género musical. Aprovechó en agradecer a quienes lo acompañaron y también informó acerca de su última gira musical.

“Siempre trabajé para no fallarles, para no buscarme problemas, con mucha disciplina, para poder inspirar a todos los chamaquitos (jóvenes) a que sean líderes, que sueñen con crecer, que no piensen en limitaciones y trabajen por su familia y por los suyos”, dijo.

“En los barrios, donde nosotros crecimos, la mayoría queríamos ser narcotraficantes. Hoy por hoy, bajo para los barrios y los caseríos (residenciales públicos), y la mayoría quieren ser cantantes. Eso para mí vale mucho”, añadió.