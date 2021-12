Pasaporte electrónico en Perú: ¿qué es y cómo obtenerlo?

Paso 5: Tómate la foto para el pasaporte. Esta fotografía debe cumplir las normas internacionales para identificación biométrica, por lo que debes tener en cuenta estas condiciones: no usar gafas o monturas grandes ni lunas que impidan ver los ojos, no llevar lentes de contacto cosméticos de color, no llevar prendas en la cabeza y no llevar piercings en el rostro.