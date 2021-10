Battimix de Gloria: ¿qué otros productos presentaron problemas en el Perú en los últimos años?

El último fin de semana la Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria (DIGESA) del Ministerio de Salud, alertó sobre la presunta presencia de moho en algunos productos de la empresa Leche Gloria Sociedad Anónima – GLORIA S.A. El ente, además, instó a la ciudadanía a no consumir estos productos y detalló los siguientes casos:

Yogurt batido sabor vainilla con hojuelas de maíz – BATTIMIX, marca GLORIA, en presentación de vaso de poliestireno termoformado, con tapa de papel foil (aluminiopolietileno) de 144 g., con Registro Sanitario A8006521N/NALCGO, con fechas de vencimientos: 20 de noviembre de 2021 y 3 de diciembre de 2021.

Yogurt batido sabor vainilla con arroz extruido bañado en chocolate – BATTIMIX, marca GLORIA, en presentación vaso de poliestireno termoformado, con tapa de papel foil (aluminio-polietileno) de 145 g., con Registro Sanitario A8003121N/NALCGO, con fechas de vencimientos entre el 01 al 30 de noviembre de 2021 y del 03 al 06 de diciembre de 2021.

Sin embargo, esta no es la primera vez que el organismo adscrito al Minsa u otra institución advierte sobre casos donde invoca a la ciudadanía a no consumir o adquirir ciertos productos debido a que representan una amenaza para la salud o no son lo que afirma ser. Aquí un recuento de los cuatro casos más importantes en los últimos años.

El caso de POETT

El caso de Poett ocurrió a mediados del años pasado cuando la empresa Clorox alertó a la ciudadanía que el producto de limpieza había sufrido una contaminación bacteriana que incluía la presencia de pseudomonas. En aquella oportunidad la Giresa también invocó a no adquirir el desinfectante.

Por su parte, la empresa informó que el producto podría causar infecciones a la piel, infección en las vías urinarias e incluso neumonía. Poett fue retirado del mercado por varios meses.

Atún chino con parásitos

El Organismo Nacional de Sanidad Pesquera (Sanipes) en noviembre del 2017 prohibió la comercialización conservas de atún provenientes de China luego de detectar la presencia de parásitos en las latas importadas desde el país oriental.

El producto contaba con certificado sanitario de la autoridad sanitaria de China y con la conformidad de la entidad de apoyo peruana Cerper. No obstante, durante el proceso de verificación, Sanipes encontró que el 100% de los envases analizados estaban contaminados.

Pura vida: la leche que no era leche

La protagonista de este caso también fue la marca Gloria. En junio del 2017 Panamá prohibió la venta de leche Pura Vida en su territorio porque el producto se vendía como leche entera de vaca a pesar de estar elaborada a base de leche de soya y una fracción de leche de vaca.

El Ministerio de Salud, la Dirección General de Salud y el Instituto de Defensa de la Competencia y de Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) investigaron el caso y Gloria dejó de producir Pura Vida por unos meses. Desde que regresó al mercado, la marca eliminó la vaca de su etiquetado y especifica que se trata de una mezcla láctea.

Sublime: el chocolate que no era chocolate

El Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri) en el 2017 elaboró una norma donde especificó las condiciones que debe cumplir un producto para denominarse chocolate. El documento indica que un chocolate debe ser el 35% de cacao y si tiene leche debe tener 25% de cacao. De esta manera, muchos productos pasaron a ser golosinas con sabor a chocolate. En aquella oportunidad se cuestionó a Sublime de Nestle. Ante ello, la empresa respondió lo siguiente:

“Tanto la Norma internacional para el Chocolate y los Productos del Chocolate del Codex (Codex Stan 87-1981) como la Norma Técnica Peruana respectiva (NTP-Codex Stan87-2013) establecen que para la denominación de ‘chocolate con leche’ un producto debe contener como mínimo 25% de total de extracto seco de cacao (sólidos de cacao). (...) Sublime tiene 27.8% de sólidos de cacao, cumpliendo cabalmente con los establecido en ambas normativas”.