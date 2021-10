¿Qué significa qué el 2 de noviembre sea día no laborable?: lo que debes tener en cuenta

El Gobierno de Pedro Castillo decretó al 2 de noviembre como día no laborable para el sector público y opcional para las empresas privadas. Esta medida tiene como finalidad fomentar el turismo interno y ayudar a reactivar la economía.

Por ello, se aproxima un nuevo fin de semana largo que irá desde este sábado 30 de octubre al martes 2 de noviembre.

¿Qué significa qué el 2 de noviembre sea día no laborable?

El día 2 de noviembre ha sido decretado por el Gobierno como día no laborable, lo que significa que los trabajadores del sector público a nivel nacional pueden descansar de sus labores durante ese día. El sector privado también puede acogerse a la medida, previo acuerdo entre los trabajadores y el empleador.

Además, según el Decreto Supremo 161-2021-PCM, las personas que no trabajen el martes 2 de noviembre deberán compensar las horas no laboradas.

En el caso de los trabajadores públicos, las horas dejadas de trabajar serán recuperadas en los diez días inmediatos posteriores o en la oportunidad que establezca el titular de cada entidad pública en función a sus necesidades. Mientras que en el sector privado, los trabajadores y el empleador pactarán la forma en que se hará efectiva la recuperación de las horas no trabajadas. Si no se llega a un conceso, será el empleador quien decida.

Es importante resaltar que las personas que ejerzan sus labores durante el 2 de noviembre no recibirán ningún pago adicional

¿Cuál es la diferencia entre feriado y día no laborable?

Si bien tanto los feriados como los días no laborables pueden ser aprovechados por las familias para descansar y desconectarse, estos presentan diferencias en términos laborales.

En primer lugar, los feriados se establecen por ley y los días no laborables por decreto supremo. Existe otra diferencia más práctica y sencilla: los feriados son días de descanso remunerado que no deben ser compensados o recuperado posteriormente, mientras que el día no laborable, en caso de ser descansado, requiere de un período de compensación por parte del trabajador, previo acuerdo con el empleador.

¿Cuántos feriados restan para el año 2021?

En el Perú solo restan dos feriados oficiales.