¿Qué dice mi signo hoy? horóscopo diario 11 de junio por signo zodiacal

¿Qué te depara el horóscopo hoy jueves 11 de junio? Entérate de las predicciones para tu signo zodiacal en el amor, salud y dinero.

Aries

Su cualidad es cardinal

Con esta cualidad, nuevamente masculina, tenemos dos dosis de esta polaridad. Los cardinales inician y toman decisiones. Además, tienden a emprender, son pasionales, impacientes, impetuosos y autoritarios.

Aries hoy

Estarías angustiándote por una situación que no tiene la complejidad que imaginas, en poco tiempo saldrás de ese problema. Por la noche, pasarás un momento agradable con tus amistades.

Tauro

Signo de Tierra

Este elemento tiene un principio femenino y, por lo tanto, introvertido. La Tierra no se muestra al mundo exterior como los signos de Fuego, su tendencia es a la introversión, la inhibición, la prudencia y la circunspección. No les gusta pasarse de la línea y desarrollan la sensatez.

Tauro hoy

No te estás perdonando los errores que cometiste en ese proyecto que se frustró. Voltea la página, hay una gran oportunidad que está por llegar y debes de estar preparado. No la dejes pasar.

Géminis

Su regente planetario es Mercurio

En Astrología clásica, Mercurio es ligeramente frío y seco. Es un poco más pequeño que la Luna y de movimiento rápido, es por estas características que se lo relaciona con los niños y la juventud. Las mercuriales son personas que destacan por su agudeza e inteligencia. Son estudiosos, tienen facilidad para aprender y transmitir las cosas que saben. Aptos para la ciencia, las matemáticas y para labores administrativas. También son hábiles para formar ideas y conjeturas, pues actúan de forma racional.

Géminis hoy

Estarías confiándote de tus herramientas y habilidad para resolver un problema que, al parecer, no conoces a profundidad. No te arriesgues a cometer errores y evalúa antes de ejecutar.

Cáncer

Su polaridad es femenina

Una de las cualidades de lo femenino es el altruismo, le importa el bienestar del colectivo, aún a costa del propio. En esta polaridad también está muy desarrollado lo emocional, es por esto que los nativos del signo están tan pendientes de sus sentimientos y del trato que reciben. Contrario a lo masculino, aquí la energía no se desgasta por la rapidez, va lentamente y aprende de los procesos.

Cáncer hoy

Ese proyecto que tienes en mente sería muy exitoso si lo llevas a la práctica. No esperes que todas las condiciones sean las adecuadas para tomar iniciativas. El tiempo pasaría y podrías estancarlo.

Leo

Profesiones

Toda labor que esté relacionada con el organizar, dirigir y mandar. Es muy creativo, necesita espacios donde pueda inspirarse y plasmar sus ideas, muchas de ellas, brillantes y exitosas. Son buenos directores, jefes, presidentes de directorio, capataces, organizadores y encargados. Es el signo del arte dramático, hay muchas personas dedicadas a la actuación que nacieron bajo este signo zodiacal. Pueden ser buenos joyeros, actores, organizadores de eventos y fiestas, etc.

Leo hoy

Estarías cerrándote en pensamientos que resultan limitantes pues no te permiten avanzar por el camino que te conviene. Necesitas romper con tus propias estructuras para que todo funcione.

Virgo

Sus defectos

Es excesivamente crítico, ningún error dejará de ser observado. Esto mismo puede llevarlo a ser muy perfeccionista, nunca nada que caiga en sus manos estará completamente bien hecho. Puede ser demasiado escéptico e hiper racional, rozando los extremos y el prejuicio. Puede llegar a ser hipocondríaco, muy temeroso y nervioso. Además, es rutinario, apático, poco expresivo y materialista.

Virgo hoy

Una persona que confía en tus talentos te hablará de sus proyectos y no te parecerán convincentes. En lo sentimental, luego de una distancia tu pareja volverá a acercarse, no seas indiferente.

Libra

Sus cualidades

Tienen tacto, son diplomáticos, no pueden hacer algo que dañe o perjudique a otro. Posee una gran sensibilidad social, es educado, cortés, actúa con amabilidad y suavidad. Es amistoso, extrovertido, tiene una tendencia pacifista y conciliadora. Además de buen juicio, sentido de la armonía y balance.

Libra hoy

Tus compañeros estarían malinterpretando algunas de tus actitudes y es posible que esto se evidencie en confrontaciones o en ánimos acalorados. No pierdas esa cordialidad y sé más diplomático.

Escorpio

Características del signo

Como lo mencionamos al inicio, este signo del zodiaco tiende a conservar (fijo) las emociones (Agua) dolorosas (Marte). Uno de sus principales aprendizajes es el dejar ir, el permitir soltar y con ello liberarse. El Agua es memoriosa, un Escorpio nunca olvida ni los favores ni los daños que haya recibido, así estos vengan de la infancia. De ahí la mala prensa que se ha generado a su alrededor, respecto al rencor o la venganza. Esto no es real, su inclinación no es buscar destruir a quien lo dañó. Es, más bien, la incapacidad para olvidar, pues tiende a tocar constantemente la herida. La meta de un Escorpio es liberarse de los instintos primarios del alacrán (rencor, celos, pasiones) y elevarse por encima de sus emociones básicas, en pocas palabras, renacer como el Ave Fénix.

Escorpio hoy

Un compañero tendría la intención de indisponerte con un superior debido a ciertas demoras en algunas de tus gestiones, cuidado. En lo sentimental, recibirás una llamada de atención.

Sagitario

Arcano del Tarot: la templanza

Tanto en la carta de Sagitario (La Templanza) como en la de Géminis (Los Amantes) aparece un ser alado, justo ambos son signos opuestos y representan el eje del conocimiento. Aquí aparece el arcángel Miguel sosteniendo una copa de oro en cada mano, haciendo el trabajo de trasvasar de un recipiente al otro un líquido que no es otro que la esencia humana. Este arcángel hace el trabajo de purificar nuestra psique luego de las pruebas terribles (carta anterior, la Muerte) que enfrentamos. Sobre su pecho se encuentra escrito en hebreo el nombre divino del Tetragrammaton, conocido como Yod, He, Vav, He y traducido como Jehová. Estas cuatro letras tienen un profundo simbolismo que esconde la relación intrínseca entre la esencia del Divino (Yod) con su creación aquí en la Tierra (la segunda He). En su pecho hay un triángulo (influencia divina) dentro de un cuadrado (Saturno, límites) esto quiere decir que el Divino nunca nos podrá alguna prueba que sobrepase nuestra capacidad para enfrentarla. Otra interpretación sería: Las dificultades son misiones que vienen del cielo. En adivinación nos habla de pruebas que nos fortalecen la parte espiritual, tolerancia, acuerdos, convenios y protección de seres divinos o desencarnados.

Sagitario hoy

No le des tanta importancia a los comentarios o intrigas de quienes te rodean. Concéntrate en tu labor y brillarás por tu eficiencia. En el amor, momento para definir esa relación.

Capricornio

Su regente planetario es Saturno

En astrología clásica, Saturno es frío y seco, cualidades contrarias a la vida, por lo tanto, es de naturaleza maléfica. Su movimiento es muy lento, rige desde la decrepitud y hasta el final de la vida. Da una profunda inteligencia, prudencia, gusto por las ciencias y la investigación. Paciente, perseverante y laborioso. Mal configurado, hace a la persona egoísta, ambiciosa, melancólica, temerosa; no le gusta el contacto con la sociedad, prefiere la soledad y los ambientes con poca luz.

Capricornio hoy

Podrás acceder a ese crédito que te han ofrecido, pero te da temor no cumplir con el acuerdo económico por los compromisos que previamente habías sumido. No te apresures, evalúalo.

Acuario

Signo de Aire

Este elemento se relaciona con la ciencia pues necesita encontrarle la causa y el efecto a todo lo existente. Los signos de Aire resuenan desde la lógica, para ellos algo tiene validez cuando es razonable o demostrable científicamente. Son muy rápidos, no les cuesta mucho entender la mecánica o el funcionamiento de las cosas; les interesa el conocimiento, siempre están buscando información.

Acuario hoy

Las actividades que tienes en manos están conduciéndose positivamente, pero en el transcurso del día podría sorprenderte situaciones imprevistas que lograrás resolver de manera positiva.

Piscis

Su cualidad es mutable

Esto lo conduce a distintas direcciones sin saber a cuál dirigirse, lo que le genera problemas para tomar decisiones. Hay mucha flexibilidad en los signos de esta cuadruplicidad, se adaptan fácilmente a todo, se dejan llevar por la corriente sin considerar si resulta o no favorable. El Agua es empática, al igual que lo mutable, esta doble dosis de empatía le ayuda a percibir las emociones de otros e incluso mimetizarse a ellas.

Piscis hoy

Se presentarán situaciones paralelas que deberás de resolver y es posible que el tiempo te apremie. Nada escapará de control si mantienes la paciencia y evitas estresarte por la presión del momento.

Cuál es mi signo del zodiaco según el horóscopo chino

Revisa tu animal en el Horósocopo Chino según la tradición del calendario chino y tu fecha de nacimiento.

- Rata: 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008 y 2020.

- Buey: 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009 y 2021.

- Tigre: 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010 y 2022.

- Conejo: 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011 y 2023.

- Dragón: 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012 y 2024.

- Serpiente: 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013 y 2025.

- Caballo: 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014 y 2026.

- Cabra: 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015 y 2027.

- Mono: 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016 y 2028.

- Gallo: 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017 y 2029.

- Perro: 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018 y 2030.

- Cerdo: 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019 y 2031.