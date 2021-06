Este domingo 6 de junio se llevará a cabo la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2021, comicios en los que la ciudadanía elegirá al próximo presidente o presidenta del Perú. Para ello, deberán ejercer su deber ciudadano y acudir a las urnas a emitir su voto.

Para esta edición, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) implementa algunos cambios debido a la emergencia sanitaria mundial por la COVID-19. Una de estas modificaciones es el horario escalonado, medida que tiene como objetivo regular el número de personas que ingresan al local de votación.

A menos de 48 horas de iniciar el acto electoral, conoce cómo funciona el voto escalonado, cuál es tu centro de sufragio, cuándo inicia la ley seca y otros detalles.

¿Dónde me toca votar?

Para conocer tu centro de sufragio, digita el siguiente enlace en la barra de direcciones de tu navegador de preferencia: https://www.co2nsultamiembrodemesa.eleccionesgenerales2021.pe/. Luego, ingresa tu DNI y da clic en consultar.

¿Cómo saber mi local de votación?

Puedes ubicar tu local de votación al seguir estos pasos de manera sencilla:

Ingresa a https://www.consultamiembrodemesa.eleccionesgenerales2021.pe/

Coloca tu número de DNI

Presiona en consultar

Podrás ver tu local de votación en la mano derecha junto con la dirección y referencia.

Consulta tu local de votación a través de página web de la ONPE. Foto: ONPE

¿A qué hora me toca votar?

Debido al ausentismo por parte de los miembros de mesa en la jornada del 11 de abril, la ONPE modificó su horario escalonado para los comicios de este domingo 6 de junio.

Si tu DNI termina en 1, de 7.00 a. m. a 8.00 a. m.

Si tu DNI termina en 2, de 8.00 a. m. a 9.00 a. m.

Si tu DNI termina en 3, de 9.00 a. m. a 10.00 p. m.

Si tu DNI termina en 4, de 10.00 p. m. a 11.00 p. m.

Si tu DNI termina en 5, de 11.00 p. m. a 12.00 p. m.

Si tu DNI termina en 6, de 12.00 p. m. a 1.00 p. m.

Si tu DNI termina en 7, de 1.00 p. m. a 2.00 p. m.

Adultos mayores, mujeres embarazadas y personas con discapacidad deberían votar entre las 2.00 p. m. a 4.00 p. m.

Si tu DNI termina en 8, de 4.00 p. m. a 5.00 p. m.

Si tu DNI termina en 9, de 5.00 p. m. a 6.00 p. m

Si tu DNI termina en 0, de 6.00 p. m. a 7.00 p. m.

¿Qué pasa si no puedo asistir en mi horario de votación?

Acatar el horario escalonado es responsabilidad de todas las personas. En caso de que se te presente alguna situación inesperada que no te permita asistir en el plazo recomendado por la institución electoral, puedes presentarte en otra hora sin ningún inconveniente. No obstante, la ONPE resaltó que dicha medida está diseñada para evitar las aglomeraciones en los centros de votación y no incrementar contagios de la COVID-19.

¿Habrá ley seca para las elecciones del 6 de junio?

Según el artículo 351 de la Ley Orgánica de Elecciones (LOE), la ley seca establece la restricción de la venta de bebidas alcohólicas 24 horas antes de las 12.00 a. m. del día de la votación, hasta las 12.00 p. m. del día siguiente a las elecciones.

En ese sentido, desde las 8.00 a. m. del sábado 5 de junio regirá la disposición que prohíbe la venta de licor en todo el territorio peruano y se mantendrá hasta las 8.00 a. m. del lunes 7 de junio.