Revisa todo la programación de fútbol en vivo hoy miércoles 19 de mayo. Conoce qué partidos se juegan, los horarios y canales de TV que transmiten en directo para Latinoamérica, España y Estados Unidos la Copa Libertadores, Champions League, Copa América, Liga MX, Superliga Argentina, LaLiga Santander y otras competiciones.

Dentro de los partidos de hoy televisados tenemos Monaco vs PSG, Newcastle United vs Sheffield United, Athletico-PR vs Melgar, River Plate vs Santa Fe. Revisa el calendario completo de fútbol en vivo a continuación.

Partidos, horarios y canales para hoy miércoles 19 de mayo

Copa Libertadores

Hora Partido TV 17:00 Sporting Cristal vs Rentistas ESPN 2 17:00 Vélez Sarsfield vs Unión La Calera Fox Sports 19:00 Flamengo vs LDU Quito ESPN 2 19:00 River Plate vs Santa Fe ESPN 19:00 Cerro Porteño vs Atlético Mineiro FOX Sports 2 21:00 Deportivo Táchira vs Always Ready Fox Sports 2 21:00 América de Cali vs Deportivo La Guaira ESPN

Premier League

Hora Partido TV 12:00 Tottenham Hotspur vs Aston Villa ESPN Play 12:00 Everton vs Wolverhampton Wanderers ESPN Play 12:00 Newcastle United vs Sheffield United ESPN Play 13:00 Crystal Palace vs Arsenal ESPN Play 14:15 Burnley vs Liverpool ESPN Play 14:15 West Bromwich Albion vs West Ham United ESPN Play

Copa Sudamericana

Hora Partido TV 17:15 Wilstermann vs Arsenal ESPN 3 17:15 Emelec vs Deportes Tolima DIRECTV Sports 17:15 Atlético Goianiense vs Libertad FOX Sports 19:30 Athletico-PR vs Melgar DirecTV Sports 19:30 Aucas vs Metropolitanos DIRECTV Sports 19:30 Rosario Central vs Huachipato ESPN 3

Primeira Liga

Hora Partido TV 12:00 Porto vs Belenenses Gol TV Play 14:00 Nacional vs Rio Ave QQ Sports Live 14:00 Santa Clara vs Farense Gol TV Play 14:00 Gil Vicente vs Boavista QQ Sports Live 14:00 Moreirense vs Famalicão QQ Sports Live 14:00 Portimonense vs Sporting Braga QQ Sports Live 14:00 Vitória Guimarães vs Benfica Gol TV Play 15:45 Sporting CP vs Marítimo Gol TV Play

Copa de Francia

Hora Partido TV 14:15 Monaco vs PSG Gol TV

Copa Italiana

Hora Partido TV 14:00 Atalanta vs Juventus Rai Italia

Copa Argentina

Hora Partido TV 13:10 Talleres Remedios vs Temperley TyC Sports Internacional

Liga MX

Hora Partido TV 20:30 Pachuca vs Cruz Azul Claro Sports

Ascenso MX