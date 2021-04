El último domingo 11 de abril, la ciudadanía peruana acudió a las urnas para elegir a sus nuevas autoridades nacionales para los próximos cinco años en las Elecciones Generales 2021. Miles de personas hicieron posibles los comicios al ejercer como miembros de mesa en 83.011 mesas de sufragio instaladas en todo el país.

Los avances de los resultados oficiales de la ONPE apuntan a que ninguno de los candidatos a la presidencia obtuvo más de la mitad de los votos válidos, por lo que se espera una segunda vuelta electoral para definir ese cargo. En ese sentido, muchos ya se preguntan si deberán volver a organizar las mesas de votación en esa segunda jornada.

Quienes cumplan la labor de miembro de mesa recibirán un beneficio de S/ 120, mientras que los que se nieguen a hacerlo deberán pagar una multa, salvo ciertas excepciones. Aquí te explicamos diversos detalles sobre este importante rol en la segunda vuelta de las Elecciones 2021.

¿Cómo saber si seré miembro de mesa en la segunda vuelta?

Por el momento, la plataforma de la ONPE para consultar quiénes son miembros de mesa aparece inactiva. Sin embargo, se sabe que no habrá un nuevo sorteo para seleccionar a quienes cumplirán esta labor, sino que las personas escogidas como titulares y suplentes tendrán nuevamente la misión de integrar las mesas de sufragio en la segunda vuelta.

Por lo tanto, si fuiste elegido miembro de mesa y desempeñaste el rol el último 11 de abril, deberás volver a presentarte en la fecha del balotaje. Si no lo hiciste, tendrás una nueva oportunidad para asumir tu deber cívico.

¿Cuándo será la segunda vuelta de las Elecciones 2021?

Según el Decreto Supremo N.º 122-2020-PCM, una segunda vuelta con los dos candidatos a la presidencia con mayor número de votos estaría programada para el domingo 6 de junio de 2021.

La segunda vuelta está programada para el 6 de junio. Foto: La República.

¿Qué debo hacer si soy miembro de mesa?

Según el Portal de la ONPE, todas las personas que ejercieron como miembros de mesa en la primera vuelta obtendrán una compensación económica de S/ 120. Si aún no la has reclamado o cumpliste el rol ante la ausencia de titulares y suplentes, tendrás oportunidad para registrarte en la plataforma de ONPE del 21 al 29 de abril. El desempeño de esta labor en la segunda vuelta ameritará un segundo pago de S/ 120.

Asimismo, los miembros de mesa tendrán a su disposición en la citada plataforma oficial una serie de videos y manuales explicativos sobre la labor que deben desempeñar y los protocolos para evitar contagios de la COVID-19. Por el momento, buena parte de los instructivos contiene información pertinente a la primera vuelta, por lo cual es posible que en las próximas semanas se actualicen con lo relativo a la segunda.

¿Puedo ser miembro de mesa en la segunda vuelta si no fui el 11 de abril?

Si no acudiste a cumplir tu función de miembro de mesa en la primera vuelta, podrás desempeñarla en la segunda. Si no lo haces, podrías exponerse a una nueva multa, dependiendo de tu caso, ya que las personas en grupos de riesgo para COVID-19 identificadas por la Autoridad Nacional Sanitaria quedaron exentas de dicha penalización.

Los miembros de mesa que no acudan a cumplir su rol podrían recibir una multa. Foto: Carlos Contreras / Grupo La República

¿Cuál es el monto de la multa por no ser miembro de mesa?

La multa por no desempeñar el rol de miembro de mesa es de 220 soles. Esta misma sanción será aplicada para las personas que se rehúsen a formar parte de la mesa electoral. Si adicionalmente no asistes a votar, pagarás ese monto más la multa por no sufragar, según el distrito en que vives.

Recuerda que no pagar las multas electorales tiene como consecuencia no poder realizar estas operaciones:

Inscribir cualquier acto relacionado con el estado civil (matrimonio, divorcio, viudez, etc.)

Intervenir en procesos judiciales o administrativos

Ser nombrado funcionario público

Realizar actos notariales o firmar algún tipo de contrato

Inscribirse en cualquier programa social y/u obtener brevete.

¿Qué pasa si no voy a ninguna de las dos jornadas electorales?

Si no te presentas a ser miembro de mesa en la segunda vuelta tras ausentarte en la primera, deberás pagar una nueva multa de S/ 220, adicional a la que fue aplicada por la inasistencia anterior.