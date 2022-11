Bono de fin de año: ¿quiénes cobran el pago de 30.000 pesos para privados en Argentina?

El bono de fin de año 2022 es la nueva ayuda económica confirmada por el Gobierno de Alberto Fernández para los trabajadores privados de Argentina. El propio presidente ratificó esta flamante entrega en declaraciones a la prensa en París, y aquí te explicamos todo lo que se sabe hasta el momento.

El jefe de Estado también confirmó un bono para los trabajadores públicos durante la mencionada época del año. Esta ayuda se suma a otras que buscan mejorar la economía de millones de argentinos, como el Refuerzo Alimentario de 45.000 pesos para adultos sin ingresos, también conocido como IFE 5, que aún se sigue repartiendo.

¿Quiénes cobran el bono de fin de año para privados?

Si bien el presidente Fernández confirmó que se está trabajando en un bono de fin de año para trabajadores privados, no especificó cuál sería el universo de beneficiarios. Sí detalló, sin embargo, que será “para salarios más postergados”. Se esperan más detalles al respecto para los próximos días.

Puede deducirse, sin embargo, que este bono sería entregado a aquellos trabajadores que ganen un sueldo por debajo de lo requerido para la canasta básica. Actualmente, el Salario Mínimo, Vital y Móvil llega a 57.900 pesos.

El bono de fin de año para privados llegará a los "salarios más postergados". Foto: AFP

Con respecto al monto a recibir, medios argentinos estiman que podría ser de 30.000 pesos, similar a la cantidad que se otorgará a los trabajadores estatales en diciembre.

“Yo creo que $ 30.000 puede ser la cifra de referencia y que se pueda pagar, porque está pensado en que sea algo concreto”, señaló el economista y director del Instituto Argentino de Análisis Fiscal, Nadin Argañaraz, en diálogo con el medio Cronista.

¿Cuándo pagan el bono de fin de año para privados?