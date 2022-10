¿Por qué Diego Armando Maradona tenía un tatuaje de Fidel Castro en la pierna izquierda?

El siempre polémico Diego Armando Maradona tuvo muchísimas anécdotas que contar. Y quizás una de las ocurrencias más grandes del exfutbolista de la selección argentina fue hacerse un tatuaje del mismísimo Fidel Castro, el expresidente de Cuba, en la pierna izquierda. Pero ¿por qué se animó a hacer algo así? En el día de su cumpleaños, te contamos lo que lo motivó a inmortalizar la imagen del líder izquierdista en su ‘zurda de oro’.

El tatuaje de Fidel Castro en la pierna izquierda de Maradona. Foto: El País

¿Por qué Maradona tenía un tatuaje de Fidel Castro en la pierna izquierda?

La amistad entre Maradona y Castro se mantuvo durante muchos años. Poco tiempo después de ganar el Mundial de México 1986, el ‘Pelusa’ visitó Cuba. En ese momento, ambos se conocieron y se hicieron muy buenos amigos.

Pero cuando el Diego se encontraba en el peor momento de su vida a causa de las drogas, en Argentina le cerraron las puertas. Ninguna clínica quería recibirlo.

El único que tuvo un poco de compasión con el exfutbolista fue Castro, quien permitió que el campeón del mundo se mude a Cuba para recuperarse de su adicción en el año 2000.

Fidel lo visitaba a menudo a su camarada. Lo llamaba, lo aconsejaba, lo animaba. Inclusive, en alguna ocasión, le regaló una botella de vino, cuando el volante ofensivo tenía prohibido consumir alcohol, según El País.

Maradona contó que Castro lo llamaba por teléfono frecuentemente para hablar deportes y política. Foto: Eurosport

Y como muestra de agradecimiento por todo lo que hizo, Maradona se tatuó el rostro de Castro en su gemelo de su pierna izquierda.

Sin embargo, Maradona desde antes ya se había declarado fiel seguidor de la revolución cubana. No tenía reparos en decir que era de izquierda , al igual que el exguerrillero.

“Era como mi segundo padre. Fidel me aconsejó, me abrió las puertas de Cuba cuando en Argentina había clínicas que me las cerraban porque no querían la muerte de Maradona. Y Fidel me las abrió de corazón”, comentó Maradona tras el fallecimiento de Castro, un 25 de noviembre del 2016.

Maradona y Castro se vieron por última vez en el 2013. Tres años después, el exmandatario cubano fallecería. Foto: El País

Cuatro años después, un 25 de noviembre del 2020, sería el deceso del ídolo de la Albiceleste, que también había mostrado su apoyo a otros líderes izquierdistas, como Hugo Chávez y Evo Morales, en Venezuela y Bolivia, respectivamente.

“Creo en Chávez, yo soy chavista. Todo lo que Fidel hace, todo lo que Chávez hace, para mi es lo mejor”, aseguró.