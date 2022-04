Evaluna y Camilo muestran la primera foto de su hija Índigo

Medios internacionales dieron a conocer que Camilo Echeverry y Evaluna Montaner se convirtieron en padres el miércoles 6 de abril. Fechas atrás, el padre de Evaluna y recordado cantante confesó que el parto sería en el hogar de la pareja, y así fue. Este 9 de abril Camilo publicó la primera fotografía de Índigo y algunas otras imágenes del parto de Evaluna en su casa.

Acompañó el trío de instantáneas con un breve escrito en Instagram: “Índigo nació. Dios estuvo presente en cada segundo del parto en nuestro hogar. Es una niña feliz y curiosa. Evaluna es la mujer más fuerte, virtuosa, y valiente que ha pisado este planeta. Todo mi respeto, mi servicio y mi entrega a la reina de esta casa! Gracias por todos sus mensajes, sus oraciones y los borbotones de amor y luz que han enviado hasta acá!! (sic) Creció La Tribu (sic)”.

Evaluna y Camila muestran primera foto de su hija Índigo. Foto: Instagram.

Camilo y Evaluna no planearon ser padres

Camilo Echeverry confesó que no planificó concebir un descendiente con Evaluna. En una conversación con la revista People, el cantante también agregó que la noticia del embarazo fue sorpresiva.

“Estamos muy bien gracias a Dios. Soñábamos con tener un bebé en nuestras vidas, pero no lo teníamos planeado. Llegó inesperadamente y ahora estamos preparándonos para su llegada”, dijo el intérprete de “Vida de rico”.

El motivo por el que Evaluna no pudo tener hijos antes de Índigo

La artista padece de una complicación hormonal que le dificulta procrear, por esa razón pensó que nunca llegaría a tener un hijo. Según reveló en su propio podcast llamado “En la sala”, varios doctores le indicaron que tendría complicaciones para engendrar.

“Los médicos me dijeron un millón de veces que no podía tener hijos y que iba a ser imposible por mis hormonas y por todas esas cosas que no estaban bien en mi cuerpo”, explicó.