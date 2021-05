La AFP Habitat publicó el cronograma de retiro de pensiones de sus afiliados para que estos puedan acceder a su fondo realizando un cobro de hasta S/ 17.600 (4 UIT), tal como aprobó la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) el último 19 de mayo.

De esta manera, a partir del jueves 27 de mayo, todos los usuarios de una AFP podrán realizar sus solicitudes, a excepción de quienes califican para el Régimen Especial de Jubilación Anticipada (REJA).

Según explicó la SBS, esta medida tiene como objetivo ayudar económicamente a las familias que se han visto perjudicadas durante la pandemia por la COVID-19.

AFP Habitat: ¿cómo saber si accedo al retiro?

Todas las personas afiliadas al Sistema Privado de Pensiones (SPP) pueden retirar el dinero de su fondo de pensiones, con excepción de aquellos ciudadanos que califican para acceder al Régimen Especial de Jubilación Anticipada (REJA).

Para determinar quienes pueden acceder, se evalúan los ingresos de abril 2020 a marzo 2021, considerando como fecha de corte el 30 de abril de 2021. La AFP Habitat es responsable de determinar si un afiliado califica o no al retiro.

AFP Habitat: cronograma de retiro según mi DNI

La AFP Habitat dispuso que las solicitudes de retiro deben ser presentadas de acuerdo al último dígito del DNI del ciudadano, siguiendo el cronograma que a continuación mostramos:

DNI termina en 0, letra u otro: podrás solicitar el retiro el 27 o 28 de mayo.

DNI termina en 1: podrás solicitar el retiro el 31 de mayo o 1 de junio.

DNI termina en 2: podrás solicitar el retiro el 2 o 3 de junio.

DNI termina en 3: podrás solicitar el retiro el 4 o 7 de junio.

DNI termina en 4: podrás solicitar el retiro el 8 o 9 de junio.

DNI termina en 5: podrás solicitar el retiro el 10 u 11 de junio.

DNI termina en 6: podrás solicitar el retiro el 14 o 15 de junio.

DNI termina en 7: podrás solicitar el retiro el 16 o 17 de junio.

DNI termina en 8: podrás solicitar el retiro el 18 o 21 de junio.

DNI termina en 9: podrás solicitar el retiro el 22 o 23 de junio.

¿Hasta cuándo tengo plazo para acceder al retiro?

La entidad reguladora determinó que las solicitudes para retiro de hasta 17.600 soles se podrán realizar hasta 90 días después de iniciado el proceso. De esta manera, considerando que la fecha de inicio de los trámites será el jueves 27 de mayo, el último día para presentar el pedido formal será el 24 de agosto del presente año.

¿Cómo actualizar mis datos en AFP Habitat?

Existen tres formas para que puedas actualizar tus datos en AFP Habitat. A continuación te explicamos cómo utilizar cada una de ellas.

A través de chatbot, con Habi Habi es el bot de AFP Habitat que puede ayudarte a actualizar tus datos. Solo envíale un mensaje a través del Facebook Messenger de la institución con las palabras Actualizar datos y él te consultará cuál deseas modificar. En caso necesites actualizar específicamente tu celular o correo electrónico, escríbele Actualizar correo o Actualizar celular. Línea exclusiva La línea exclusiva para realizar actualizaciones de datos es (01) 288-2860. Contact Center También puedes llamar al 230-2200 (Lima) o 0801-14-224 (provincias) para que los asesores de AFP Habitat puedan ayudarte a actualizar tus datos tras validar tu identidad como afiliado(a), además de resolver otras dudas o consultas que tengas.

Si vas a usar esta modalidad, solo ten presente que el horario de atención es de lunes a viernes de 9.00 a. m. a 6.00 p. m. y sábados de 9.00 a. m. a 1.00 p. m.

¿Cómo solicitar mi clave web en AFP Habitat?

Si has ingresado a la Agencia Virtual de AFP Habitat y no recuerdas tu clave web, solo tienes que hacer clic en ¿olvidaste tu clave o aún no tienes clave web? y la plataforma te ayudará a obtenerla mandándote un mensaje a tu celular o a tu correo electrónico.

Otra alternativa para crear o recuperar tu contraseña es comunicarte con el Contact Center, marcar 0 y seguir el proceso indicado.

AFP Habitat: consultas en línea

Para realizar consultas en línea sobre tu estado de cuenta, conocer tu último aporte, ver resultados de rentabilidad y actualizar tus datos puedes utilizar la opción chatbot habilitado por la AFP Habitat a través de su cuenta de Facebook Messenger.

AFP Habitat: teléfono

Los asesores de AFP Habitat también pueden atenderte si realizas una llamada a los siguientes números: 230-2200 (Lima) y 0801-14-224 (provincias). El horario de atención para consultas a través de las líneas telefónicas es de lunes a viernes de 9.00 a. m. a 6.00 p. m. y sábados de 9.00 a. m. a 1.00 p. m.