Este domingo 11 de abril, millones de electores en todo el Perú demostraron en las urnas sus preferencias para la presidencia, el Congreso y el Parlamento Andino en las elecciones 2021. Horas después del cierre de las urnas, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) informó los primeros avances de los votos obtenidos por los candidatos a ocupar el Parlamento.

El 9 de abril, Piero Corvetto, jefe de la ONPE, manifestó en entrevista a Radio Santa Rosa que irán llegando “las actas que estén más cerca de los 104 centros de cómputo, en ese orden”. “Por tanto, invocamos a la ciudadanía a que espere la evolución natural del procesamiento de actas”, agregó.

El boca de urna de América TV – Ipsos Perú señalaba a Acción Popular y Perú Libre como las agrupaciones con mayor porcentaje de voto al Poder Legislativo, con 10,7% cada una. El conteo rápido posterior colocaba a la primera como el grupo con más votos (12,8%), seguido de Fuerza Popular (12,1%); según dicha estimación, ambas tendrían 32 y 24 curules, respectivamente. Además, serían once las organizaciones que tendrían representación congresal.

Dichas cifras, sin embargo, son estimaciones del resultado final que obtendrá la ONPE. Conoce a continuación quiénes serían los virtuales congresistas y la cantidad de votos que obtuvieron, según los avances oficiales.

Congresistas con mayor votación según ONPE

Lima Metropolitana al 82,642% de actas procesadas por ONPE

Martín Vizcarra Cornejo (Somos Perú): 143.101 votos

Jorge Montoya Manrique (Renovación Popular): 87.524 votos

José Luna Gálvez (Podemos Perú): 61.756 votos

Susel Paredes Piqué (Partido Morado): 46.677 votos

María Jáuregui Martínez de Arroyo (Renovación Popular): 44.171 votos

George Edward Málaga Trillo (Partido Morado): 41.265 votos

Digna Calle Lobatón (Podemos Perú): 36.488 votos

Hernando Guerra García (Fuerza Popular): 36.040 votos

Flor Pablo Medina (Partido Morado): 32.771 votos

Norma Yarrow Contreras (Renovación Popular): 32.314 votos

Callao al 90,595% de actas procesadas por ONPE

Ciro Castillo Rojo Salas (Somos Perú): 14.293 votos

Enrique Wong Pujada (Podemos Perú): 8.386 votos

Noelia Herrera Medina (Renovación Popular): 6.348 votos

Arequipa al 99,9% de actas procesadas por ONPE

Jaime Quito Sarmiento (Perú Libre): 38.687 votos

María Agüero Gutiérrez (Perú Libre): 27.344 votos

Diana Gonzales Delgado (Avanza País): 23.664 votos

Junín al 55,679% de actas procesadas por ONPE

Waldemar Cerrón Rojas (Perú Libre): 21.745 votos

Ilich Fredy López Ureña (Acción Popular): 15.446 votos

Puno al 100% de actas procesadas por ONPE

Oscar Zea Choquechambi (Perú Libre): 31.121 votos

Flavio Cruz Mamani (Perú Libre): 27.295 votos

Wilson Rusbel Quispe Mamani (Perú Libre): 25.682 votos

Cusco al 95,462% de actas procesadas por ONPE

Alejandro Soto Reyes (Alianza para el Progreso): 25.469 votos

Guido Bellido Ugarte (Perú Libre): 17.264 votos

La Libertad al 98,001% de actas procesadas por ONPE

Diego Bazán Calderón (Renovación Popular): 18.629 votos

Segundo Hector Acuña Peralta (Alianza para el Progreso): 16.218 votos

Magaly Ruiz Rodriguez (Alianza para el Progreso): 13.269 votos

Cajamarca al 100% de actas procesadas por ONPE

Segundo Quiroz Barbosa (Perú Libre): 14.141 votos

Américo Gonza Castillo (Perú Libre): 8.802 votos

Elva Julon Irigoin (Alianza para el Progreso): 7.939 votos

Piura al 94,928% de actas procesadas por ONPE

Heidy Juarez Calle (Alianza para el Progreso): 15.256 votos

Idelso García Correa (Alianza para el Progreso): 11.030 votos

Candidatas al Congreso con más votación en Lima

Al 82,642% de actas procesadas por la ONPE, las congresistas mujeres con mayor votación en Lima Metropolitana son Susel Paredes, del Partido Morado (46.677 votos), María Jáuregui Martínez de Arroyo de Renovación Popular (44.171 votos), Digna Calle de Podemos Perú (36.488 votos), Flor Pablo Medina del Partido Morado (32.771 votos) y Norma Yarrow de Renovación Popular (32.314 votos).

Virtuales congresistas 2021

Debido a que los resultados presentados por ONPE aún no llegan al 100% del conteo en todas las regiones, todavía no se puede contar con la lista exacta de los 130 congresistas electos, pues aún quedan por definirse aspectos como la cantidad de escaños que tendrá cada agrupación política. Sí es posible, en cambio, realizar una estimación de virtuales y posibles parlamentarios según el avance oficial, la cual puedes ver a continuación:

Por el momento, el avance de la cantidad de votos de todos los candidatos al Congreso puede ser visto en el siguiente enlace oficial de ONPE: https://www.resultados.eleccionesgenerales2021.pe/EG2021/

Valla electoral para el Congreso

Si un partido no pasa la valla del 5% de votos válidos para las elecciones al Congreso (6% en el caso de alianzas) o no coloca al menos siete representantes en más de un distrito electoral, no tendrá parlamentarios. No obstante, de acuerdo a la Ley de Organizaciones Políticas, se requeriría dicho porcentaje de votos y al menos cinco representantes en más de una circunscripción para mantener vigencia legal.