¿Cuál es mi mesa de votación?, es la pregunta que muchos ciudadanos todavía se hacen con miras a las Elecciones generales 2021. Para resolver esta duda, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) ha habilitado una plataforma web que indicará el local de votación y quién es miembro de mesa con solo colocar el número de DNI .

A propósito de esto, en las siguientes líneas te contamos cuáles son las multas por no ir a votar o no cumplir tu debes como miembro de mesa, además del horario escalonado que la ONPE sugiere para asistir a sufragar el próximo 11 de abril.

¿Cómo saber cuál es mi mesa de votación?

encuentra toda la información sobre las Elecciones Generales 2021 Ingresa a onpe.gob.pe y presiona en

Dirígete a la opción consulta local de votación y da clic allí

Ingresa tu número de DNI

Presiona en consultar

Podrás ver tu local de votación y tu mesa de sufragio

¿Cuál es el horario de votación?

La ONPE sugiere horarios específicos para que las personas acudan a los locales de votación según el último número de su DNI. Todo esto para evitar aglomeraciones y más contagios de la COVID-19. Se ha propuesto un espacio de tiempo exclusivo para adultos mayores, mujeres embarazadas y personas con discapacidad.

En la siguiente imagen, conoce los horarios escalonados sugeridos para asistir a sufragar.

Horarios que recomienda la ONPE para votar

¿Cuánto es la multa por no ir a votar?

La multa por no ir a votar depende del distrito de tu residencia. Si vives en distrito no pobre, S/ 88; si vives en distrito pobre no extremo, S/ 44; y si vives en distrito pobre extremo, S/ 22 .

¿Cuándo son las Elecciones 2021?

Las Elecciones 2021 están programadas para el próximo 11 de abril, fecha en la que casi 25 millones de peruanos elegirán al nuevo presidente, vicepresidentes, congresistas y miembros del Parlamento Andino.

¿Qué elegiremos en las Elecciones 2021?

Presidente

Vicepresidentes

Congresistas

Parlamentarios andinos

¿Quiénes están obligados a votar?

De acuerdo a la Ley n.° 30673, desde los 18 años es obligatorio emitir el voto. Esta norma también dictamina que aquellos jóvenes que cumplan la mayoría de edad el mismo día de las elecciones tienen que acudir a las urnas a sufragar.

En estas Elecciones Generales 2021, el portal de voto informado del JNE precisa que es obligatorio sufragar hasta los 70 años. No obstante, según la Ley n.º 21038, las personas en grupos de riesgo por la COVID-19 están exentas del pago de la multa por omisión al sufragio en los comicios electorales .

¿A qué hora abren y cierran las mesas de votación?

Las mesas de votación para las elecciones 2021 tendrán un horario extendido debido a la pandemia de la COVID-19. Para esta ocasión, las urnas estarán abiertas el domingo 11 de abril desde las 7.00 a. m. hasta las 7.00 p. m.

¿Puede haber segunda vuelta y cuándo sería?

En caso de que ningún candidato a la presidencia del Perú alcance más del 50% de los votos válidos, existirá una segunda vuelta, la cual está programada para el domingo 6 de junio del 2021.

De acuerdo con el Decreto Supremo n.º 122-2020-PCM, los dos candidatos que hayan obtenido la votación más alta se medirán en una eventual segunda vuelta.