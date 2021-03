La labor de miembro de mesa es fundamental para el desarrollo de las elecciones 2021, que se llevarán a cabo este 11 de abril. Por ello, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) ha puesto a disposición del público una plataforma web para que puedan saber si deben cumplir con este rol en dichos comicios.

El organismo electoral también permite conocer en su web el local de votación para las elecciones presidenciales y el material para la capacitación de los miembros de mesa, de manera que no tengan problemas con su labor.

En la siguiente nota te mostraremos los pasos para averiguar si fuiste designado miembro de mesa en las próximas elecciones, los beneficios que podrías recibir en ese caso y la multa que deberás pagar si no cumples con dicho rol.

¿Cómo saber si soy miembro de mesa?

Sigue estos pasos para conocer si eres miembro de mesa en las próximas elecciones 2021:

encuentra toda la información sobre las Elecciones Generales 2021 Ingresa a onpe.gob.pe y haz clic en

Dirígete a la opción consulta local de votación y dale clic

En la nueva ventana emergente, emplea tu número de DNI para saber si fuiste seleccionado miembro de mesa.

LINK para saber si soy miembro de mesa

La ONPE habilitó este LINK para que las y los electores puedan saber si son miembros de mesa y capacitarse, de ser el caso: consultamiembrodemesa.eleccionesgenerales2021.pe/#/.

¿Cómo saber mi lugar de votación 2021?

Para consultar tu local de votación, utiliza el siguiente enlace y, con tu número de tu DNI, podrás saber el lugar donde te toca votar en las elecciones de abril.

¿Cómo saber mi mesa de sufragio?

Una vez averigües en la web de la ONPE dónde te toca votar y si eres miembro de mesa, la plataforma también te mostrará el número de tu mesa de sufragio.

¿Cómo será el pago por ser miembro de mesa?

Según confirmó la ONPE, los miembros de mesa recibirán una compensación de S/ 120 por cumplir con su deber en las elecciones del 11 de abril. De participar en una segunda vuelta, obtendrán otro pago por la misma cantidad.

Para acceder al beneficio, los miembros de mesa pueden inscribirse en la página web de la ONPE. Allí llenarán una declaración jurada e indicarán los datos de la modalidad de cobro que elijan: depósito en cuenta bancaria, billetera digital o cobro presencial en el Banco de la Nación.

La primera fase de inscripciones va desde el 21 de marzo al 10 de abril; y la segunda, para quienes no pudieron inscribirse en el primer grupo o fueron suplentes, corre del 21 al 29 de abril. Los suplentes que no hayan ocupado un cargo en la mesa electoral no recibirán la compensación.

Los miembros de mesa recibirán una compensación de S/ 120 por su labor. Foto: La República

¿Cómo capacitarme en la ONPE si soy miembro de mesa?

La ONPE ofrece algunos cursos virtuales para la capacitación de los miembros de mesa. De esta forma, las personas pueden conocer los protocolos de trabajo durante el domingo 11 de abril. Todo el material e información necesaria están disponibles en el siguiente enlace.

¿Cuál es la multa por no ser miembro de mesa 2021?

La multa para las personas designadas como miembros de mesa que no cumplan con dicha labor será de S/ 220.

¿Cuál es mi horario de votación según mi número de DNI?

La ONPE ha sugerido al público una serie de horarios para acudir a votar en las elecciones 2021 de acuerdo con el último dígito del DNI, de manera que se eviten aglomeraciones y contagios con coronavirus. Dichos horarios no son obligatorios.

Horarios para votar en Elecciones 2021. Foto: ONPE

¿Cuándo serán las elecciones 2021?

Las elecciones 2021 están programadas para el domingo 11 de abril. En ellas, millones de peruanos decidirán al próximo presidente, vicepresidentes, congresistas y miembros del Parlamento Andino.