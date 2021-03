La cerdita Miss Piggy es uno de los personajes más populares de Los Muppets, franquicia de series de televisión y películas que se volvió muy querida por chicos y grandes. Su temperamento de diva y su relación con la rana Kermit (también conocida como René) llamaban mucho la atención.

No obstante, algunos usuarios de redes sociales han pedido cancelar al personaje al igual que sucedió con Pepe Le Pew, de los Looney Tunes, cuestionado por su comportamiento acosador, y Speedy González, señalado por legitimar estereotipos racistas relacionados a las personas de México. En esta nota te explicamos el porqué de este reclamo.

¿Por qué quieren cancelar a Miss Piggy?

El último lunes 8 de marzo, tras la revelación de que Pepe Le Pew ya no aparecería más en Space Jam 2, varios usuarios de Twitter exigieron que también se cancele a Miss Piggy por el acoso y violencia que ejercía sobre su pareja, la rana Kermit.

“(...) Necesitamos deshacernos de Miss Piggy también. Necesitamos cancelar todas las caricaturas de antaño porque no todas encajan en la sociedad actual”, sostuvo una usuaria en respuesta a la publicación de Charles M. Blow, columnista del New York Times que denunció la actitud de Pepe Le Pew.

“Nunca pensé que vería el día en que Pepe Le Pew sería cancelado. No puedo esperar a ver la cancelación de Miss Piggy por abuso físico y emocional hacia Kermit (...)”, manifestó otra.

“Es hora de hacer a la señorita Piggy responsable, ya que vamos por este camino. Violencia excesiva hacia los invitados y una variedad de Muppets más varios ejemplos de acoso sexual hacia la rana Kermit”, indicó un tercero.

Miss Piggy y la rana Kermit (René)

Miss Piggy y Kermit entablaron una relación amorosa en El Show de Los Muppets que llegó hasta el matrimonio en la película Los Muppets invaden Manhattan. En 1990, durante The Today Show, ambos anunciaron el fin de su relación, la cual retomaron y volvieron a terminar en ocasiones posteriores.

La relación entre Piggy y Kermit no ha estado exenta de polémicas. Los intentos de la cerdita por forzar al segundo para estar juntos y la violencia física que empleaba contra él eran ya denunciados por columnistas como Harris O’Malley en 2015.

Los usuarios han denunciado la violencia en la relación entre la rana Kermit y Miss Piggy. Foto: AFP

¿Disney ha dicho algo al respecto?

Hasta el momento, Disney (que tiene los derechos de Los Muppets) no se ha pronunciado sobre este caso en particular. Sin embargo, muchos recordaron la advertencia que desde hace semanas aparece en Disney Plus antes de la reproducción de los episodios de la serie:

“Este programa incluye representaciones negativas y/o maltrato de personas o culturas. Estos estereotipos eran equivocados entonces y son equivocados ahora. En lugar de eliminar este contenido, queremos reconocer su impacto dañino, aprender de él y generar conversaciones para crear juntos un futuro más inclusivo”.

¿Por qué quieren cancelar a Pepe Le Pew?

El columnista de The New York Times, Charles M. Blow, denunció en una publicación del último 3 de marzo que Pepe Le Pew, el zorrillo de los Looney Tunes, “normalizó la cultura de la violación”. El personaje era conocido por acosar a una gata en los cortos animados donde aparecía.

Luego de las críticas, medios especializados dieron a conocer que la escena de Space Jam 2 donde iba a aparecer Pepe Le Pew fue retirada y que Warner Bros no considerará al zorrillo en futuros proyectos.