Brindar tus datos personales a los supermercados no es recomendable, según varias asociaciones. Foto: composición LR/Cencosud/gob.pe

En la actualidad, es común que al realizar compras en supermercados se solicite el número de DNI, incluso si se paga en efectivo. Sin embargo, esta práctica puede poner en riesgo tu información personal. En este artículo, te explicamos cuándo es realmente necesario proporcionar tu DNI y qué medidas tomar si te insisten en hacerlo.

La normativa de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) establece que los consumidores solo deben proporcionar su número de DNI cuando el total de la compra supera los S/700. En otras situaciones, como al pagar en efectivo o con tarjeta de débito, no estás obligado a dar esta información. A continuación, exploramos las razones por las que es mejor evitar compartir tu DNI en el supermercado.

No estas obligado dar tu número de DNI en caja. Foto: La República.

¿Cuándo es necesario dar tu número de DNI en los supermercados?

Según la normativa vigente, solo es obligatorio proporcionar tu número de DNI en dos situaciones específicas. La primera es cuando el importe total de la compra supera los S/700, momento en el cual se requieren datos de identificación para cumplir con las disposiciones tributarias. La segunda situación es al pagar con tarjeta de crédito, donde se necesita verificar tu identidad. En cualquier otro caso, no estás obligado a proporcionar tu número de DNI.

Riesgos de brindar tu número de DNI en los supermercados

El presidente de la Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios (Aspec), Crisólogo Cáceres, advierte sobre los peligros de proporcionar tu número de DNI. Según él, los comercios utilizan esta información para crear perfiles de consumidores, lo que les permite conocer tus hábitos de compra, preferencias y, en algunos casos, incluso estimar tus ingresos mensuales. Esta información se utiliza para dirigir publicidad específica hacia ti, lo que puede resultar invasivo y poco ético.

¿Qué hacer si te insisten en proporcionar tu número de DNI?

Si un cajero o cajera te presiona para que proporciones tu número de DNI, es importante que no aceptes esa exigencia. Esta práctica no es legal y puedes solicitar el libro de reclamaciones del establecimiento para dejar constancia de que no se te está brindando un servicio adecuado. Es fundamental que, como consumidor, conozcas tus derechos y actúes en consecuencia.