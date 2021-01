Valeria Cárdenas: “Los libros siempre son el mejor refugio”

Valeria Cárdenas Vicente es una adolescente de 16 años que ha encontrado en las redes sociales el camino ideal para llegar a los más jóvenes y motivarlos a leer un libro. Ella es una booktuber y asegura que la lectura la ha salvado en esta pandemia. Pero ella no solo lee los libros, sino también los comenta y presenta resúmenes en su canal de YouTube con el ánimo de que otros jóvenes caigan en la tentación de la lectura.

Para la adolescente, los libros son una salida para olvidar las malas situaciones. “Los libros siempre son el mejor refugio para los adolescentes ante tantos problemas que hemos vivido como la pandemia o la crisis política. Eran situaciones difíciles que asustaban”, nos dice Valeria en una conversación virtual.

“Mi canal es mi pequeño rincón del mundo. Yo creo que cada persona debe tener su pequeño rincón del mundo y sus joyitas deben ser los libros. Es cierto que el hábito de lectura en el Perú no es muy común, pero es algo en que yo quiero ayudar, dejar mi granito de arena”, agrega.

Un par de horas antes de esta entrevista, Valeria acababa de recibir un reconocimiento de su colegio, San Antonio de Padua de Lima, por su labor en fomentar el hábito de lectura.

Valeria confiesa que los primeros años se sintió un poco rechazada por sus compañeros. Mientras ellos preferían jugar o hacer otras cosas en los recreos, ella prefería ir a la biblioteca o ponerse a leer en un rincón donde nadie la vea.

“No quería que me vieran en la biblioteca porque decían que era aburrida o que leer eran cosas de nerd”, comenta.

Sin embargo, las cosas cambiaron en los últimos años cuando ella empezó a fomentar el hábito de lectura en sus compañeros. “Lograba convencer a mis amigas de que me acompañen a la biblioteca. Yo misma me organicé mejor, les decía, un recreo voy a jugar con ustedes y en el otro me pondré a leer”, añade.

Para la adolescente, un problema para el hábito de lectura en los jóvenes es el plan lector que manejan los colegios. “He escuchado a mis compañeros que les parece muy aburrido el libro que les obligan a leer, y por eso solo buscan resúmenes. Creo que en los colegios deberían también preguntarnos qué es lo queremos leer”, agrega.

Otro problema es el costo del libro. “Son muy caros. La lectura en nuestro país no es accesible”, afirma Valeria.

Club de lectura

Entre sus planes, Valeria tiene pensado crear un club de lectura virtual para interactuar con sus seguidores y realizar lecturas conjuntas.

Valeria pertenece a un grupo de booktubers peruanos que se comunican entre ellos en un grupo de WhatsApp. Cuenta que son alrededor de 15 en todo el país, pero que esperan que la comunidad siga creciendo y juntos ayuden a fomentar cada vez más el hábito de la lectura.

“Con las redes sociales, Valeria quiere llegar de una forma más entretenida a los jóvenes, a los niños y decirles que los libros no son aburridos, que en los libros puedes encontrar historias de vida que te ayuden a recuperar la esperanza”, dice Milagros Vicente, madre de Valeria y su principal apoyo.

“Los libros ayudan a desarrollarse. Eso es muy importante para este nuevo año”, finaliza Valeria Cárdenas.

El dato

Entre libros. Su canal en YouTube lleva su mismo nombre. En Instagram la pueden hallar como valeriacv_oficial. El año pasado culminó el quinto año de secundaria. Este año estudiará economía.