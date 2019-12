Reúnen poemas de Tulio Mora en El árbol de Mora

Bajo el título El árbol de Mora (Lancom Editores), el recordado poeta Tulio Mora hizo una antología de sus textos que hoy se presenta en la librería Lancom (Av. Petit Thouars 5550, Miraflores). 7 p.m. El ingreso es libre. En la ceremonia, los comentarios serán de los también poetas Jorge Nájar, Jorge Pimentel y Tatiana Berger, esposa del autor de Cementerio general.

El árbol de Mora es la selección que Tulio Mora pudo realizar de sus poemarios, desde Mitología hasta Once cielos, que suman nueve libros. Asimismo, el citado volumen incorpora poemas inéditos que pertenecen a dos poemarios aún no publicados y un grupo de textos no incluidos en ninguna publicación.

