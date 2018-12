“Maestras del alma”, una exploración por la existencia

Cuando surge una crisis en el sujeto, el arte es, a veces, una vía de conciliación y exploración con uno mismo. Cada experiencia se convierte en un tópico pictórico y cromático que puede expresar las bellezas más sublimes. Así descubrió la pintura María José Rodríguez Larraín, quien, tras dejar su profesión de administradora, decidió dibujar las imágenes que irrumpían en sus pensamientos y servirle a ellas. Eligió el arte. Ha pasado cuatro años desde su primera exposición, esta vez nos presenta su segunda muestra individual “Maestras del alma”, una indagación por la existencia. La temporada va hasta el 10 de enero del 2019, de lunes a sábado, de 11 a.m. a 8 p.m., domingos y feriados de 11 a.m. a 7 p.m. Lugar: Galería Índigo (El Bosque 260, San Isidro). El ingreso es gratuito.

“Maestras del alma” está compuesta por 12 pinturas y 2 esculturas. Cada pieza es un retrato de las maestras internas y externas de María José Rodríguez. Imágenes que se revelan y me hablan cuando cierro los ojos, y regresan constantemente, nos afirma la pintora. En ese contexto, las maestras, para ella, “son los guías que ayudan en el camino de tu existencia. Da luz a tu camino”.

Sin embargo, estas maestras no solo son solo aquellas que están en su interior, sino que también son las personas de su entorno. “Amigos que enfrentan sus procesos de transformación”. Con ello “busco retratar sus almas”, nos señala.

“Todos somos materia, nuestro cuerpo físico se va a morir, pero nuestra alma, que no se ve, va a transcender”, afirma. Esa transcendencia es la búsqueda de la artista. Alejarse de la experiencia individual para formar un tejido de circunstancias y sucesos que ayuden en el crecimiento de las personas.

Las obras que componen la exhibición expresan el amor como uno de los principales maestros de guía existencia. “El arte me conecta con algo más grande, me emociono y dejo de ser yo y no soy nadie”, afirma la autora. La pintura le permite conectar con el mundo, con sus experiencias y dificultades. La experiencia humana, más allá de una mirada personal. Allí está la grandeza para la artista, allí reside el amor, nos comenta. En esa mirada, “el arte responde a mis preguntas”.

Con estas indagaciones pictóricas, María José Rodríguez invita al espectador a formar parte de una experiencia de introspección personal, que lleva a una reflexión mayor sobre la función del ser en la sociedad. De esta manera, la exposición rinde homenaje a las enseñanzas de estos maestros que van enseñando y perfeccionando la vida de cada uno. Guías que son uno mismo o pueden ser otros. Maestros que están en ambos espacios, en el interior y el exterior. Seres con o sin forma que componen una contribución al ser humano a transcender, donde las experiencias dejan la individualidad para retratar la vida misma: el dolor y el amor. En esa búsqueda por el sentido de la vida. ❧