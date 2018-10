Nace una estrella (A Star Is Born) es el debut de Bradley Cooper en la dirección y el primer protagónico de Lady Gaga en el cine. El tercer remake de la historia tiene al actor en el papel de ‘Jackson Maine’, el rockero inmerso en las drogas y el alcohol que conoce a ‘Ally’ (Gaga), una brillante cantautora que está a punto de dejar la carrera por la falta de oportunidades, en una industria en la que rechazan su aspecto físico.

El remake logró más de 42 millones de dólares en su primer fin de semana en la cartelera de Estados Unidos. Además, la crítica la acompaña de forma favorable. “Hay mucho que apreciar en el entretenido remake de Cooper (...) Es una historia sobre el amor imperecedero, los efectos de la fama y sus devastadores efectos contada a las nuevas generaciones con corazón y coraje”, cita The Hollywood Reporter.

Sobre la banda sonora interpretada por la estrella del pop y Cooper (‘Shallow’ es la primera del soundtrack, sigue ‘Black Eyes’, ‘La vie en Rose’, entre otras), la revista especializada Rolling Stone opina que ha sido una “gran ayuda” para varios momentos de la historia. “Te atraen a un campo de fuerza, gracias al trabajo detrás de la cámara de Cooper y el sonido y la furia de Gaga. Cuando terminan los créditos finales, te das cuenta de que, de hecho, han nacido dos estrellas”, dice el medio.

En total, se tratan de 34 temas: 19 canciones y 15 pistas de diálogo.



Camino al Óscar

Nace una estrella ha sido estrenada en los principales festivales de mundo y, tras las primeras reacciones, la crítica la ha sugerido como candidata a varios premios de la Academia.

“Sería maravilloso estar en los Óscar, pero no veo a un artista compitiendo con otras obras de arte, nunca he entendido esa lógica. El arte me inspira”, sostuvo el director.

El trabajo que ha hecho Lady Gaga a nivel de actuación y como compositora, sostienen, confirma que no fue un riesgo sino, un acierto en el casting de Cooper. Si bien se trata del primer protagónico de la intérprete de ‘Bad Romance’, su debut en el cine fue hace seis años con Machete Kills y ya tiene un Globo de Oro a mejor actriz de reparto por la serie ‘American Horror Story’.

En una reciente entrevista, la cantante contó que antes de ser cantante estudió para ser actriz, pero no pudo pasar ninguna audición. Su “sueño” –como lo llamó– lo abandonó a los 19 años. En Nace una estrella explora esas dos facetas.