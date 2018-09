“El arte es un puente hacia los otros”

Ha extendido el carbón sobre el lienzo o la cartulina. Se han creado veladuras en diversas tonalidades de grises. Los trazos son libres, pero ordenados armoniosamente por la geometría y el dibujo que gobierna el cuadro. Los trabajos de Luis Agusti parecen espacios de nuestro mundo interior volcados a los ojos de otros. Sin más nombre que el de Abstracciones, la muestra de Agusti se exhibe en el museo Andrés Del Castillo, en el centro de Lima. La curaduría es de Silvio De Ferrari.

El artista acabó administración de empresas en la Universidad del Pacífico y después, ganado por su vocación, estudió arte en Corriente Alterna y una maestría en historia del arte en San Marcos.

“Siempre he pintado y dibujado, tener una mirada amplia de las cosas y un cable a tierra, que me permitiese afrontar la vida de una manera más práctica”, afirma.

-¿Siempre fue abstracto?

No, a mí me gusta el dibujo académico, la figura humana, trabajaba con modelos, pero como siempre he estado en investigaciones de psicoanálisis, arte prehispánico, yo sabía que tarde o temprano la abstracción iba a ser una manera de articular un discurso sin una narrativa específica.

Luis Agusti considera que el arte abstracto es muy sensorial y que la idea es que la obra no esté comprometida con una narrativa específica, en la que se reconozca lo anecdótico o lo histórico, “sino que las cosas que tú quieres expresar y que tiene que ver con tu vida interior se manifiestan a través de las formas puras”.

Arquitectura y dibujo.

Sí, en esta exposición el dibujo está por encima de cualquier otro código. Me interesa la arquitectura porque creo que es la manera de cómo el hombre ha organizado el mundo. Hay texturas que pueden remitir a lo orgánico.

Peso de la geometría.

La abstracción, sobre todo en su vertiente geométrica, privilegia la composición, la forma, pero también puede ser muy fría, rigurosa, eso es bueno, pero eso también te puede apartar de la emoción. El arte es sobre todo emoción. Yo no creo mucho en la intelectualización del arte. El arte es ante todo un goce de los sentidos.

Volcar también lo de adentro hacia afuera...

El arte es un puente desde la propia subjetividad hacia los otros. Y es, en la medida en que se da como honestidad, una manera de revelarte quién eres y qué es lo que habita tu mundo interior, por eso es que yo nunca hago bocetos previos, en el proceso voy encontrando las formas porque siento que estamos en constantes cambios y debemos dejar que los contenidos emerjan de los más libre posible.

Libertad y búsqueda...

Sí, el arte abstracto siempre es una apelación a la subjetividad del otro. En últimas instancias, los seremos humanos tenemos la misma necesidad y deseo. Encontrar un orden en el caos de las formas, expresar un movimiento interior, una energía, cultivar una sensibilidad y llegar a los demás, eso, creo, forma, comunidad. ❧

el dato