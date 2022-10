Todo lo que necesitas saber para ver en vivo online el concierto de BTS “Yet to come in Busan”. El 15 de octubre, el tan esperado show presencial que las superestrellas del k-pop brindarán completamente gratis como embajadores de la Expo Mundial 2030 Busan tendrá lugar en el ASAID Main Stadium. En el recinto ubicado en la ciudad que vio nacer a los integrantes Jimin y Jungkook, se darán cita miles de ARMY, invitados VIP y público en general para corear los grandes éxitos del septeto de Hybe. Fans que no podrán estar presentes en esta fiesta tendrán la opción de seguirla minuto a minuto a través de un live streaming oficial que estará disponible en tres plataformas sin costo alguno.

¿Cuánto durará el concierto de BTS y qué canciones cantarán?

Jin, Jimin, Suga, Jungkook, RM, V y J-Hope harán un repaso por la historia musical conjunta. Con ese propósito, y para que también puedan disfrutar los asistentes que no conocen a fondo la discografía de Bangtan, presentarán sus canciones más famosas. Las pruebas de sonido adelantan que “Dynamite”, “Idol” y “Butter” forman parte del setlist. Además, el espectáculo se extenderá durante una hora y media.

Distribución de los tickets para el concierto de BTS en Busan

Este será un concierto al aire libre con dos grandes divisiones: la primera con asientos y la segunda sin ellos.

En cuanto a la distribución de tickets, más de 3.000 en la primera zona están asignadas a las figuras claves locales y del extranjero que fueron invitadas en calidad de VIP junto a sus respectivos familiares. El resto de boletos quedaron en manos de fans y público en general mediante un reñido sorting que fue realizado en la página web oficial de “Yet to come in Busan”.

Distribución de lugares en el ASAID Main Stadium para el concierto de BTS "Yet to come in Busan". Foto: Weverse

Horarios por países para ver el concierto de BTS “Yet to come in Busan”

El espectáculo en Corea del Sur inicia a las 6.00 p. m. del sábado 15 de octubre (KST) . Revisa en esta lista el horario según tu país.

Concierto de BTS “Yet to come in Busan” en Perú, Colombia, México y Ecuador: 4.00 a. m. del 15 de octubre.

Concierto de BTS “Yet to come in Busan” en Costa Rica, Guatemala, el Salvador: 3.30 a. m. del 15 de octubre.

Concierto de BTS “Yet to come in Busan” en Bolivia, Venezuela, Puerto Rico y República Dominicana: 5.00 a. m. del 15 de octubre.

Concierto de BTS “Yet to come in Busan” en Argentina, Brasil, Chile: 6.00 a. m. del 15 de octubre

Concierto de BTS “Yet to come in Busan” en España: 11.00 a. m. del 15 de octubre.

¿Dónde ver online el concierto “Yet to come in Busan” de BTS?

Habrá live streaming oficial de “Yet to come in Busan”, por lo que esta vez los fans no tendrán la necesidad de entrar a links no verificados para ver a sus ídolos en vivo.

Naver y Weverse son dos plataformas autorizadas para transmitir el concierto tanto por sus respectivos aplicativos como por sus portales web. Zepeto también pasará el show, pero solo por su app.

Ver el concierto de BTS “Yet to come in Busan” en Weverse

Para poder disfrutar el concierto por Weverse debes contar con un usuario en dicho sitio y tienes que unirte a la comunidad de BTS. Si aún no cumpliste dichos requisitos, en este artículo de La República te contamos paso a paso cómo hacerlo.

Link para ver a BTS en “Yet to come in Busan” por la web de Weverse: https://weverse.io/bts/live

Descargar Weverse para Android: AQUÍ

Descargar Weverse para iOS: AQUÍ