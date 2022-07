Es cuestión de horas para que inicie el tour mundial de “KinnPorsche”. Tras una exitosa temporada al aire, los 16 artistas del cast principal, liderados por Mile y Apo, están listos para llevar su talento alrededor del globo de la mano de Be on Cloud. Con actuaciones, bailes, música a cargo de Cumulus y más performances prometen deleitar a las miles de personas que asistirán al show presencial y a quienes los animarán desde sus casas mediante el live stream.

Si eres fan de este BL sobre mafiosos que se apoderó de las tendencias, te contamos aquí toda la información de la gira.

¿Cuándo inicia el tour de “KinnPorsche”?: fechas

El esperado tour mundial de la serie boys love inicia con dos fechas en el Impact Arena, el recinto de entretenimiento más concurrido por artistas locales e internacionales de Tailandia. Los días son: domingo 24 y lunes 25 de julio .

Apo, actor de Porsche, es el cantante principal de Cumulus, banda proyecto que se presentará en el tour mundial de "KinnPorsche". Foto: Be on Cloud

Horarios por países para el tour de “KinnPorsche”

El telón se levantará a las 7.00 p. m., según el reloj de Tailandia. Revisa aquí el horario ajustado a tu país.

Tour de “KinnPorsche” en Perú, México, Ecuador y Colombia : 7.00 a. m.

Tour de “KinnPorsche” en Costa Rica y Guatemala : 6.00 a. m.

Tour de “KinnPorsche” en Chile, Bolivia y Venezuela : 8.00 a. m.

Tour de “KinnPorsche” en Argentina y Brasil : 9.00 a. m.

Tour de “KinnPorsche” en España, Italia y Francia : 2.00 p. m.

Tour de “KinnPorsche” en Corea del Sur: 9.00 p. m.

Live stream de “KinnPorsche” y transmisión diferida

Fans que se quedaron sin entrada al tour en el Impact Arena debido al sold out, y otros admiradores en todo el mundo, podrán seguir en vivo la segunda fecha de la gira mediante un live streaming oficial de Be on Cloud.

Adicionalmente, el espectáculo estará disponible online por ocho días desde el 26 de julio. Para acceder a este contenido, debes pagar un boleto regular, el cual será válido para una sola reproducción a lo largo del citado periodo.

"KinnPorsche" llegó a su final el 9 de julio. Foto: composición LR/@beoncloud_th

¿Dónde ver online el tour de “KinnPorsche”?: link

Este en vivo será en full HD vía TTM Live. Be on Clod confirmó previamente que contará con subtítulos en diferentes idiomas. Los mismos serán seleccionados según los países que registren más boletos vendidos.

¿Se puede ver gratis la transmisión el show de “KinnPorsche”?

Lamentamos decirte que no se puede ver gratis la transmisión del tour de “KinnPorsche”. Sin embargo, seguidores fuera de Tailandia anticipan que los fans locales de “El amor del gágnster por mí” comparten algunos contenidos vía redes sociales.

Elenco principal de "KinnPorsche" en conferencia de prensa por el tour mundial. Foto: Be On Cloud

Dónde comprar boletos para el live streaming de “KinnPorsche”: link

Los boletos para el live streaming son ilimitados, y para la transmisión diferida fueron puestos a disposición del público desde el 8 de julio. Puedes adquirirlo el tuyo por la web de Thaiticketmajor.

¿Cuánto cuestan las entradas?

Cada boleto cuesta 888 bahts, monto que equivale a 94,56 soles peruanos o 24,24 dólares estadounidenses. Recordamos que dicho monto es igual para la transmisión en vivo y la diferida. Además, no incluye el costo de envío del póster (dicho cartel es un beneficio para fans que compraron en el día 1 de venta).

Tráiler de “KinnPorsche” world tour