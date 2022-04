Durante la tarde del 26 de abril, en Corea del Sur, PSY confirmó que Suga de BTS había producido la canción principal de su próximo álbum “Full-length album [PSY 9th]”, que se estrenará pronto. Sin embargo, lo que el fandom de ARMY no esperaba era que Yoongi colaborara y participara en el MV del tema “That that”.

El regreso de PSY se anunció oficialmente el 12 de abril con un discurso que realizó en el 2013, en donde anunció que tardó más de 10 años en producir un hit como “Gangnam style”, luego de Champion, y que probablemente su nuevo exito llegaría en 2022. Ahora, ha juntado a grandes estrellas del K-pop como Suga de BTS, HWASA de Mamamoo, entre otros.

Suga de BTS

PSY y el rapero de BTS, Yoongi, colaboraron en la canción de “That that”, la cual incluye un MV con el concepto de vaqueros y el viejo oeste. Además, en la entrevista que colgaron en Twitter, ambos mencionan que se hicieron amigos luego de crear el tema para el álbum de “Full-length album [PSY 9th]”.

PSY y Suga de BTS con "That that". Foto: Twitter.

HWASA de Mamamoo

La vocalista y solista de Mamamoo, HWASA, ha colaborado con algunos cantantes como Dua Lipa y JYP. Ahora, estará con PSY con “Now”. La cantante cuenta que se sintió cómoda al realizar la canción, ya que le recuerda a lo que siempre ha estado haciendo con su agrupación.

PSY y HWASA de Mamamoo con "Now". Foto: Twitter.

JESSI

JESSI es parte del sello discográfico de PSY, P Nation. Por lo tanto, ambos decidieron lanzar “GANJI” para el álbum del productor, quien ha confesado que este tema no sería nada sin el color de la voz y el ritmo que la intérprete de “ZOOM” tiene.

PSY y Jessi con "GANJI". Foto: Twitter.

Crush

La primera colaboración en ser revelada fue “Happier”, con Crush. Se ha colgado un pequeño video del vistazo de la canción, en el cual se ve cómo las personas crecemos y debemos enfrentar a los obstáculos con los años.

PSY y Crush con "Happier". Foto: Twitter

Suzy

La cantante Suzy estará con PSY en el tercer track de “Celeb” y viene con MV colorido. Asimismo, el artista de “Gangnam style” ha colgado un detrás de cámaras del próximo video a través de sus cuentas oficiales.

PSY y Suzy en "Celeb". Foto: Twitter.

Sung Si Kyung

PSY llamó a Sung Si Kyung, presentador y cantante de baladas de 43 años, para participar con “You move me”. Este será un tema sentimental, ya que ambos son amigos desde hace unos años.

PSY y Sung Si Kyung en "You move me". Foto: Twitter.

Heize

Heize es conocida por participar en OST de diversos K-dramas. Con PSY cantarán “Sleepless”. Este tema le agradó a la interpréte de “Can you see my heart”, ya que es su estilo.

PSY y Heize con "Sleepless". Foto: Twitter.

TABLO

“forEVER” es el título de la canción de PSY con TABLO. Este tema tardó tres años en ser perfeccionado y trata de que no todo puede durar para siempre.

PSY y Tablo con "forEVER". Foto: Twitter.

Horario de estreno de “Full-length album [PSY 9th]” de PSY

“Full-length album [PSY 9th]” de PSY en Perú, Ecuador, Colombia y México (CDMX): 4.00 a. m. del domingo 29 de abril del 2022

“Full-length album [PSY 9th]” de PSY en Chile, Venezuela y Bolivia: 5.00 a. m. del domingo 29 de abril del 2022

“Full-length album [PSY 9th]” de PSY en Argentina, Brasil y Uruguay: 6.00 a. m. del domingo 29 de abril del 2022

“Full-length album [PSY 9th]” de PSY en España: 11.00 a. m. del domingo 29 de abril del 2022