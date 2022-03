La veterana y querida actriz coreana Kim Young Ok (84) dio positivo por COVID-19. El diagnóstico fue informado por representantes del film “Take care of my mom”, película donde Kim interpreta el primer rol protagónico de sus 65 años de carrera artística.

El medio Newsis indicó que la intérprete tiene tres dosis de la vacuna contra la COVID-19 y ha suspendido actividades mientras recupera su salud. La conferencia de prensa de la película “Take care of my mom”, que se realizaría el 30 de marzo, fue cancelada.

“Take care of my mom”, cinta que se estrenará el 13 de abril, retrata la historia de una mujer de 85 años que sufre un accidente mientras se alistaba para la visita de su hijo. Debido a ello, comienza a recibir la ayuda de una cuidadora que aliviará los conflictos que tiene con su vástago.

Kdramas de Kim Young Ok

Kim Young Ok inició su vida en el plató en 1959 y acumula una larga lista de trabajos en cine y televisión. Es conocida como ‘La abuela de la nación’ por el público surcoreano al tomar este tipo de roles desde los 90s.

La reconocida actriz también es muy querida entre la audiencia internacional al haber interpretado a la ama de llaves de Lee Min Ho en “Boys over flowers”. En 2020, Kim Young Ok volvió a reencontrarse con el otrora ‘Gu Jun Pyo’ en el kdrama “The king Eternal monarch”.

Lee Min Ho y Kim Young Ok

Por otro lado, en 2021 fue parte del elenco de “El juego del calamar” como la madre de Gi Hun y también tuvo un papel importante como Kim Gam Ri en la serie Hometown Cha cha cha.