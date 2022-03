BTS y el mundo de los k-dramas han estado relacionados a lo largo de los años a través de OST, actuaciones y cameos, por lo que los idols k-pop también disfrutan de las historias que conquistan a todo el mundo. Jeon Jungkook, integrante de menor edad de Bangtan, sorprendió a ARMY con su reacción en Instagram a “Twenty five, twenty one”, k-drama de TVN que se encuentra en emisión.

Jungkook es fan de “Twenty five, twenty one”

El 15 de marzo, Jungkook de BTS compartió una historia en Instagram sobre el k-drama “Twenty five, twenty one” en la que todos sus seguidores pudieron escucharlo reír por una de las escenas del episodio 9.

Los fans de BTS rápidamente demostraron su interés por el k-drama que compartió Jungkook en su cuenta personal en Instagram e incluso declararon que verían “Twenty five, twenty one” debido a la recomendación de su artista favorito.

Reacción de ARMY por la escena del k-drama "Twenty five, twenty one" que Jungkook de BTS compartió en Instagram. Foto: captura Twitter

¿De qué trata “Twenty five, twenty one”

“Twenty five, twenty one”, también conocido como “Veinticinco, veintiuno” en su traducción al español, cuenta la historia de amor entre Nae Hee Do, una joven esgrimista, y Baek Yi Jin, un periodista deportivo, en 1998. El k-drama está narrado desde el punto de vista del diario de Nae Hee Do, el cual fue encontrado por su hija en el presente, Kim Min Chae.

"Twenty five, twenty one" es el nuevo k-drama de Kim Tae Ri y Nam Joo Hyuk. Foto: TVN

“Twenty five, twenty one”: reparto

Kim Tae Ri es Nae Hee Do

Nam Joo Hyuk es Baek Yi Jin

Bona es Goo Yoo Rim

Choi Hyun Wook es Moon Ji Woong

Lee Joo Myung es Ji Seung Wan

Actores Kim Tae Ri, Nam Joo Hyuk, Bona, Choi Hyun Wook y Lee Joo Myung integran el cast principal de Twenty five, twenty one. Foto: tvN

¿Dónde ver “Twenty five, twenty one”?

“Twenty five, twenty one” se transmite todos los sábados y domingos por la cadena de televisión coreana TVN. Mientras que el público de Latinoamérica podrá disfrutar de la también llamada “Veinticinco, veintiuno” a partir del sábado 19 de marzo en Netflix.