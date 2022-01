Jung Hae In y Jisoo de BLACKPINK: actor se declara fan oficial de la idol k-pop

La historia de Snowdrop ha cautivado al público a nivel global conforme avanza la emisión de sus episodios. Recientemente, la plataforma Disney Plus Korea entrevistó a los protagonistas del k-drama para descubrir qué tanto se conocen el uno al otro y aquí te mostramos las declaraciones de Jung Hae In, las cuales sorprendieron a Jisoo de BLACKPINK.

¿Jung Hae In es fan de Jisoo de BLACKPINK?

El 19 de enero, Disney Plus Korea publicó una entrevista de los intérpretes de Soo Ho y Young Ro en Snowdrop sobre información de sus personajes y qué tanto se conocen entre ellos.

Una de las preguntas sobre Jisoo de BLACKPINK hacia Jung Hae In fue sobre cuál era el sobrenombre de la cantante. Aunque Jisoo no creyó que el actor supiera la respuesta, Hae In contestó: “Jisoonie. Las integrantes de su grupo le dice unnie (amiga/hermana mayor en coreano), pero lo acortan y suelen llamarle Jisoonie”.

Jung Hae In y Jisoo de BLACKPINK en entrevista para Disney Plus Korea. Foto: captura de YouTube

Cuando se le preguntó al actor Jung Hae In sobre qué disfraz de Frozen usó Jisoo en el cuarto aniversario de BLACKPINK, este contestó de inmediato: “Elsa”, por lo que la idol k-pop se mostró muy sorprendida de que conociera ese tipo de información.

Jung Hae In aclaró que conocía sobre el disfraz que la artista usó en el aniversario de BLACKPINK porque él mismo se considera BLINK, seguidor del grupo k-pop.

Jung Hae In se llama a sí mismo "BLINK", fan de BLACKPINK, en entrevista con Disney Plus Korea. Foto: captura/YouTube

Los seguidores de ambos actores no dudaron en comentar en el video oficial en YouTube de la entrevista de Jisoo de BLACKPINK y Jung Hae In para expresar su emoción, además de resaltar la química que tienen ambos artistas para interpretar a Young Ro y Soo Ho en Snowdrop.

Comentario de seguidores de Jisoo de BLACKPINK y Jung Hae In de Snowdrop. Foto: captura de YouTube

Mira aquí la entrevista completa de Jisoo de BLACKPINK y Jung Hae In.

Jisoo y Jung Hae In en Instagram

Las estrellas de Snowdrop no dudan en demostrar su amistad en las redes sociales. A través de publicaciones en Instagram, Jisoo de BLACKPINK y Jung Hae In compartieron fotografías tomadas por el otro y lo hicieron saber mediante las descripciones de cada post.

Sus seguidores no tardaron en viralizar las fotografías y hacer tendencia con el hashtag #HAESOO, como combinación de los nombres de los actores.

Reacción de BLINK en redes por las fotografías de Jisoo de BLACKPINK y Jung Hae In en Instagram. Foto: Twitter

Jisoo y Jung Hae In en Snowdrop

Jisoo interpreta a Eun Young Ro, estudiante de primer año que se encuentra con un malherido Im Soo Ho (Jung Hae In) y decide ayudarlo a esconderse de las autoridades de Corea del Sur. Sin embargo, Young Ro se llevará una sorpresa cuando Soo Ho decide tomar por rehenes a la residencia universitaria en la que ella estudia.

Episodio 10 de Snowdrop. Foto: JTBC

Tráiler de Snowdrop

La emisión de Snowdrop continúa a pesar de la controversia en Corea del Sur y el pedido de cancelación del programa. Con el final del episodio 11, la historia de Young Ro y Soo Ho dio un giro inesperado que cautivó a los seguidores del k-drama.