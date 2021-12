F4 Thailand: así fue la icónica “patada voladora” del remake de BOF

La nueva adaptación de Boys over flowers, llamada F4 Thailand, ya se encuentra en emisión y los fanáticos están más que emocionados a pesar de que, hasta el momento, solo se ha emitido el primer episodio del remake tailandés de Hano yori dango, historia original de Yoko Kamio.

En este primer capítulo, pudimos conocer a los nuevos F4, liderados por Thyme (Bright Vachirawit). El personaje se presenta como alguien frío, pero –según sus propios amigos- esto se debe a la enorme carga familiar que tiene ser parte de una de las familias más influyentes.

Además, en esta nueva adaptación, vemos que Gorya (Tu Tontawan), protagonista femenina, se muestra un tanto cautelosa y no enfrenta a buenas y primeras a los F4, como en otras adaptaciones, debido a que tiene una beca que proteger.

Revisa el resumen completo del EP 1 de F4 Thailand, AQUÍ.

¿Cómo fue la “patada voladora” de F4 Thailand?

Alerta de spoilers. Gorya intenta pasar desapercibida, pero un incidente hace que defienda a su nueva amiga y enfrente a Thyme, por lo que más tarde recibe una tarjeta roja de los F4, que simboliza que es el nuevo blanco de todo el colegio.

F4 Thailand: Gorya recibe una carta roja. Foto: Captura de YT

A pesar que trata de ignorarlos, todo se sale de control cuando le quitan uno de sus zapatos, que previamente le había dado su padre y que tienen un significado especial, por lo que Gorya intenta recuperarlos a toda costa.

Sin embargo, Thyme termina por romper su zapato y lanzarlo a la basura, esto deja en shock a nuestra protagonista quien comienza a llorar, pero sin pensarlo se vuelve a colocar el zapato pese a su estado.

“Oye vas a ponerte esa basura…”, es lo que le dice Thyme, lo que finalmente desencadena que Gorya le lance una patada , aunque no es una “patada voladora”, esta logra tumbarlo, provocando la sorpresa de todos.

“Quieres ver que me rinda ¿verdad?, es suficiente. De ahora en adelante, lucharé con lo que sea que hagas. Nunca me rendiré, no contigo”, grita Gorya.

F4 Thailand escena completa de la “patada voladora”